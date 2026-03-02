Marile case de lux se confruntă cu o situație fără precedent în Orientul Mijlociu, unde escaladarea rapidă a conflictului regional a blocat comerțul, turismul și mobilitatea aeriană. Centre considerate până recent motoare de creștere pentru industria premium au ajuns să funcționeze la limita supraviețuirii economice.

Cum a ajuns retailul de lux din Golf aproape paralizat

Suspendarea traficului aerian și perturbarea lanțurilor logistice au lovit direct marile hub-uri comerciale, inclusiv Dubai, potrivit unei analize publicate de . Magazinele de lux au fost nevoite fie să își închidă complet porțile, fie să își reducă drastic activitatea.

Blocajul afectează nu doar vânzările directe, ci și fluxurile de turiști cu putere mare de cumpărare, care alimentau constant cererea regională pentru produse premium și experiențe exclusiviste.

Escaladarea tensiunilor a determinat Grupul Chalhoub să își închidă complet operațiunile din Bahrain și să reducă activitatea în restul regiunii. În mai multe locații-cheie din și Arabia Saudită, magazinele rămân deschise doar simbolic.

„Operăm cu o echipă restrânsă, formată din membri care s-au oferit voluntari şi se simt confortabil să vină la magazin”, a declarat Lynn al Khatib, subliniind nivelul ridicat de incertitudine operațională.

Ce decizii au luat marile grupuri internaționale

Kering, proprietarul Gucci, a anunțat închiderea temporară a magazinelor din mai multe state din Golf și suspendarea deplasărilor de afaceri către regiune. Măsura reflectă temerile privind siguranța personalului și continuitatea activității.

Investitorii au reacționat imediat, iar marile grupuri de lux au înregistrat pierderi semnificative, într-un moment în care cererea globală pentru accesorii premium oricum stagnează, conform evaluărilor Bain & Company.

Specialiștii avertizează că impactul financiar poate deveni sever dacă situația se prelungește. „Dacă presupunem că piaţa comerţului cu amănuntul realizat în zonele de călătorie valorează 5–6 miliarde de dolari şi se închide timp de o lună, vorbim de sute de milioane de dolari în pericol”, a spus Victor Dijon de la Kearney. Regiunea, considerată recent un pilon de creștere pentru LVMH, riscă să piardă acest statut, pe fondul scăderii drastice a fluxurilor comerciale și turistice.

Cum afectează conflictul proiectele și investițiile viitoare

Inițiative ambițioase, precum extinderea Sephora sau evenimentele exclusiviste din zona Marsa Al Arab, sunt acum puse sub semnul întrebării. Investitorii analizează scenarii prudente, în așteptarea stabilizării situației, relatează Libertatea.

Pe plan geopolitic, explozii au fost raportate în orașe precum Doha și Manama, în timp ce regimul de la a continuat atacurile, potrivit AFP. Incidentul din , unde trei avioane americane s-au prăbușit, accentuează climatul de instabilitate.