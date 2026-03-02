B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari

Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari

Iulia Petcu
02 mart. 2026, 22:39
Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
Sursa foto: unsplash
Cuprins
  1. Cum a ajuns retailul de lux din Golf aproape paralizat
  2. Ce decizii au luat marile grupuri internaționale
  3. Cum afectează conflictul proiectele și investițiile viitoare

Marile case de lux se confruntă cu o situație fără precedent în Orientul Mijlociu, unde escaladarea rapidă a conflictului regional a blocat comerțul, turismul și mobilitatea aeriană. Centre considerate până recent motoare de creștere pentru industria premium au ajuns să funcționeze la limita supraviețuirii economice.

Cum a ajuns retailul de lux din Golf aproape paralizat

Suspendarea traficului aerian și perturbarea lanțurilor logistice au lovit direct marile hub-uri comerciale, inclusiv Dubai, potrivit unei analize publicate de Reuters. Magazinele de lux au fost nevoite fie să își închidă complet porțile, fie să își reducă drastic activitatea.

Blocajul afectează nu doar vânzările directe, ci și fluxurile de turiști cu putere mare de cumpărare, care alimentau constant cererea regională pentru produse premium și experiențe exclusiviste.

Escaladarea tensiunilor a determinat Grupul Chalhoub să își închidă complet operațiunile din Bahrain și să reducă activitatea în restul regiunii. În mai multe locații-cheie din Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, magazinele rămân deschise doar simbolic.

„Operăm cu o echipă restrânsă, formată din membri care s-au oferit voluntari şi se simt confortabil să vină la magazin”, a declarat Lynn al Khatib, subliniind nivelul ridicat de incertitudine operațională.

Ce decizii au luat marile grupuri internaționale

Kering, proprietarul Gucci, a anunțat închiderea temporară a magazinelor din mai multe state din Golf și suspendarea deplasărilor de afaceri către regiune. Măsura reflectă temerile privind siguranța personalului și continuitatea activității.

Investitorii au reacționat imediat, iar marile grupuri de lux au înregistrat pierderi semnificative, într-un moment în care cererea globală pentru accesorii premium oricum stagnează, conform evaluărilor Bain & Company.

Specialiștii avertizează că impactul financiar poate deveni sever dacă situația se prelungește. „Dacă presupunem că piaţa comerţului cu amănuntul realizat în zonele de călătorie valorează 5–6 miliarde de dolari şi se închide timp de o lună, vorbim de sute de milioane de dolari în pericol”, a spus Victor Dijon de la Kearney. Regiunea, considerată recent un pilon de creștere pentru LVMH, riscă să piardă acest statut, pe fondul scăderii drastice a fluxurilor comerciale și turistice.

Cum afectează conflictul proiectele și investițiile viitoare

Inițiative ambițioase, precum extinderea Sephora sau evenimentele exclusiviste din zona Marsa Al Arab, sunt acum puse sub semnul întrebării. Investitorii analizează scenarii prudente, în așteptarea stabilizării situației, relatează Libertatea.

Pe plan geopolitic, explozii au fost raportate în orașe precum Doha și Manama, în timp ce regimul de la Teheran a continuat atacurile, potrivit AFP. Incidentul din Kuweit, unde trei avioane americane s-au prăbușit, accentuează climatul de instabilitate.

Tags:
Citește și...
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Externe
Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Externe
Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
Externe
Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Externe
O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Externe
Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Externe
Donald Trump, anunț despre războiul din Orientul Mijlociu. Când se vor încheia operațiunile militare. Reacția Chinei în a treia zi de conflict
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Qatarul a anunțat doborârea a două bombardiere iraniene. Armata SUA a crescut gradul de alertă la Deveselu
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Externe
Descoperire bizară la granița Germaniei în timpul unui control de rutină. Ce se ascundea în sandvișul unui român
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Externe
Coșmar în vacanță pentru mii de turiști blocați din cauza conflictului din Orient. Ce sumă uriașă ajung să plătească aceștia pentru o noapte de cazare
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Donald Trump vrea să trimită trupe terestre în Iran
Ultima oră
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:35 - Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente
21:58 - Senatul schimbă regulile privind concediul medical. Cine este exceptat de la neplata primei zile
21:47 - Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”