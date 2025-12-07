Un român a fost arestat în Germania sub acuzația de vătămare corporală gravă, după ce a bătut două tinere care se sărutau într-un tramvai.

Cum și-a ieșit din minți românul

Incidentul a avut loc vineri seară, într-un tramvai care se apropia de gara centrală din Bremen.

Românul, care are 25 de ani, le-a văzut sărutându-se pe cele două tinere, de 18 și 19 ani. El s-a apropiat de fete și „le-a insultat folosind injurii cu caracter homofob”, a declarat Franka Haedke, purtătoarea de cuvânt a poliției, citată de

„A urmat un schimb de replici, apoi bărbatul le-a lovit pe femei pe neașteptate cu pumnul în față”, a mai spus Haedke.

O lovitură a fost așa puternică încât tânăra de 18 ani a leșinat. Haedke a mai susținut că românul nu s-a oprit când și-a văzut victima pe jos și i-a dat un picior în abdomen.

Cum a fost prins românul homofob

Norocul tinerelor a fost că polițiștii care patrulează în zona gării centrale au văzut ce se întâmplă, au oprit tramvaiul și l-au imobilizat pe agresor.

Românul a fost apoi dus la secție și arestat sub acuzația de vătămare corporală gravă. Cazul a fost preluat de un departament special care se ocupă de infracțiunile motivate de ură.