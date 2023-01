„Brexit” s-a transformat în „Bregret”. Tot mai mulți britanici susțin că ieșirea din UE a fost o greșeală

La fel ca „Brexit” în urmă cu câțiva ani, vocabularul popular din Marea Britanie a încorporat „Bregret”, însemnând practic „regret decizia de a vota pentru părăsirea UE de către Marea Britanie”, scrie .

Toți mai mulți britanici regretă Brexitul

Unul dintre cele mai recente sondaje de opinie indică o schimbare dramatică în Marea Britanie cu privire la un vot atât de important. Sondajul, realizat de Focaldata și care a luat în considerare 10.000 de persoane din întreaga țară, i-a întrebat pe respondenți dacă sunt de acord sau nu cu afirmația, „Marea Britanie a greșit părăsind UE”.

Focaldata estimează că în fiecare circumscripție electorală din Marea Britanie (sondajul nu include Irlanda de Nord), mai mulți britanici sunt de acord cu afirmația decât nu sunt de acord – adică tind să creadă că Brexit-ul a fost o greșeală.

Și nu este ca și cum acest sondaj poate fi respins ca o excepție. La începutul acestei luni, un sondaj pentru Independent a constatat că aproape două treimi dintre britanici ar sprijini acum un referendum pentru aderarea la UE.

Întrebarea de urmărire a YouGov – am avut dreptate sau am greșit părăsind UE? – are o tendință puternică spre cea din urmă. În ultimul an, cei care spun „că a fost o greșeală” i-au depășit confortabil pe cei care spun „a fost corect”.

Cele mai recente cifre raportează cel mai mare decalaj de până acum, de la 56% la 32%. Unul din cinci dintre cei care au votat Leave în urmă cu șase ani – peste 3 milioane de oameni – spun că decizia a fost greșită.