„Văd munți și văi. Văd râuri și câmpuri. Acestea sunt întinderile Rusiei, aceasta este patria mea mamă. . Aceasta este nația rusească. Câte locuri îndrăgite sunt aici!”, exclamă delirant ocupantul rus în înregistrarea amintită.

, Stremousov este mult mai cunoscut inclusiv publicului rus decât superiorul său direct, Vladimir Saldo, datorită numeroaselor mesaje video publicate pe canalul său de Telegram, declarațiilor acordate presei de stat din Rusia și intervențiilor avute la televiziunile rusești.

„Văd Washingtonul într-o vale, văd Dallasul și Texasul! Cât de plăcut este să bei cvas (n.r. o băutură rusească fermentată din pâine) gustos aici, în Rusia! Soarele răsare asupra Sydneyului, un ornitorinc înoată într-un iaz! Imnul începe să răsune într-un difuzor! Îmi voi începe ziua cu imnul rusesc!”, adaugă cu un umor bahic politicianul.

„Întreaga lume îi iubește pe ruși în patria mea mamă”, își încheie reprezentantul Moscovei, în mod delirant mesajul.

„Este cu adevărat unul dintre cele mai bizare lucruri pe care le-am văzut vreodată”, afirmă jurnalistul Francis Scarr de la BBC, unul dintre cei mai cunoscuți observatori ai presei din Rusia.

This poetry performance by Russian-installed Kherson official Kirill Stremousov is truly one of the most bizarre things I have ever seen

