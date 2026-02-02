B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Iranul se pregătește de război cu SUA. Teheranul şi-a revizuit doctrina militară în perspectiva unui nou conflict

Iranul se pregătește de război cu SUA. Teheranul şi-a revizuit doctrina militară în perspectiva unui nou conflict

Adrian Teampău
02 feb. 2026, 17:11
Iranul se pregătește de război cu SUA. Teheranul şi-a revizuit doctrina militară în perspectiva unui nou conflict
Armata iraniană Sursa foto: Hepta / Abaca Press / SalamPix/ABACA
Cuprins
  1. Iranul se pregătește de război
  2. Tensiunile în Orientul Mijlociu sunt în creștere

Iranul și-a revizuit doctrina militară, în contextul amenințărilor cu atacuri din partea Statelor Unite. Forțele militare de la Teheran se pregătesc pentru operațiuni ofensive rapide și de largă amploare.

Iranul se pregătește de război

Bombardamentele israeliene şi americane de anul trecut au determinat autoritățile militare de a Teheran să adopte o nouă strategie. Anunțul a fsot făcut de șeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, citat de agenţia EFE. Potrivit spuselor sale, în vreme ce SUA amenință cu un nou atac, Iranul va avea o altă strategie de ripostă.

„După războiul de 12 zile (cu Israelul) şi continuarea acţiunilor insidioase americano-sioniste, ne revizuim doctrina de apărare, schimbând-o într-o doctrină ofensivă bazată pe operaţiuni fulger şi de largă anvergură”, a spus generalul iranian.

Oficialul miltiar a făcut o serie de declarații pe acest subiect, în timpul unei inspecţii la o unitate militară. Abdolrahim Mousavi a explicat că noua stategie militară propusă, va face ca risposta trupelor iraniene să fie mai rapidă și decisivă, peste estimările americane.

„Cea mai mică eroare (din partea SUA – n. red.) ne va da libertate de acţiune deplină. Lumea va vedea o faţă diferită a Iranului puternic. Atunci niciun american nu va mai fi în siguranţă, iar focul regiunii va consuma Statele Unite şi pe aliaţii lor”, a susţinut generalul iranian.

Tensiunile în Orientul Mijlociu sunt în creștere

Comentariile generalului vin pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Statele Unite au deplasat în zona Golfului Persic portavionul USS Abraham Lincoln împreună cu o grupare navală ce cuprinde şi trei distrugătoare lansatoare de rachete. Aceste mișcări de trupe vin după ce Donald Trump a ameninţat Iranul cu o acţiune militară.

Șeful de la Casa Albă cere Iranului să accepte un acord de neutralizare a programelor nuclear şi de rachete balistice, de care se teme Israelul.  Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul asupra instalaţiilor subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear. Există informații că stocul de uraniu îmbogăţit, ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.

Potrivit publicaţiei Axios, din perspectiva SUA, un acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea întregului stoc de uraniu îmbogăţit. De asemenea, se propune plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune. Se solicită încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune.

Trump pare că dorește înlăturarea regimului de la Teheran. El şi-a exprimat susţinerea faţă de manifestanţii care au declanşat proteste în ultimele zile din decembrie. Manifestațiile au fost înăbușite de autorităţi, cu preţul a mii de victime. Bilanţul oficial indică 3.117 morţi, dar ONG-urile avansează un număr mult mai mare al deceselor, precum şi zeci de mii de arestări.

Tags:
Citește și...
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Externe
Trump, criză de nervi după ce gazda premiilor Grammy a făcut o glumă pe seama lui: „Un ratat total, un prezentator sărac, patetic, fără talent și drogat!” (VIDEO)
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Externe
Președinta Republica Moldova, Maia Sandu, propusă la Premiul Nobel pentru Pace: „S-a aflat în prima linie a apărării democraţiei în Europa”
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Externe
Jeffrey Epstein și Bill Gates discutau despre o „simulare pandemică”. Ce arată noile e-mailuri apărute recent
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
Externe
Dosarele Epstein: Cine sunt românii care apar în documentele desecretizate
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Externe
VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Externe
Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Externe
Trump susține că poate salva ONU de la colaps financiar: „Tot ce trebuie să fac este să sun aceste țări”
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Externe
Incident tensionat într-un tren din Austria. Un român a scos cuțitul în fața controlorului, iar prietenul său a devenit agresiv
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Externe
Când se desfășoară următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, Rusia și SUA. Întâlniri decisive la Abu Dhabi: „Datele au fost stabilite”
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Externe
Statele Unite deschid piața petrolieră venezueleană pentru China și India
Ultima oră
19:11 - Primăria Capitalei avertizează proprietarii și comercianții după ninsoare. Ce obligații legale trebuie respectate (FOTO)
19:07 - Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan: „Deci eu nu mint!”
19:07 - Șeful FIFA pledează pentru revenirea echipelor rusești în competițiile internaționale. Cum motivează inițiativa
18:56 - Denise Rifai, dezvăluiri despre familia sa: Ce origini are, de fapt, vedeta TV
18:44 - Momentul în care Ilie Bolojan s-a enervat pe jurnaliști: „Nu mai mințiți”. Ce ceas poartă, de fapt, premierul (VIDEO)
18:37 - Tentativă de fraudă online cu taxa de drum. Victimele sunt amenințate cu confiscarea vehiculului
18:29 - Mii de oameni s-au adunat în Pennsylvania pentru Ziua Cârtiței. Ce verdict a dat marmota Phil pentru iarna 2026 (VIDEO)
18:18 - Octavian Ursulescu, adevărul despre pensia primită: „Nu ține seama de celebritate”
18:15 - Liberalizarea pieței de gaze naturale. Cum poate Romgaz să provoace reducerea prețurilor
18:09 - Scandal în Camera Deputaților. Ce se întâmplă cu grupul POT. Reacția Anamariei Gavrilă