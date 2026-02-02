Iranul și-a revizuit doctrina militară, în contextul amenințărilor cu atacuri din partea . Forțele militare de la Teheran se pregătesc pentru operațiuni ofensive rapide și de largă amploare.

Iranul se pregătește de război

Bombardamentele israeliene şi americane de anul trecut au determinat de a Teheran să adopte o nouă . Anunțul a fsot făcut de șeful Statului Major al armatei iraniene, generalul Abdolrahim Mousavi, citat de agenţia EFE. Potrivit spuselor sale, în vreme ce SUA amenință cu un nou atac, Iranul va avea o altă strategie de ripostă.

„După războiul de 12 zile (cu Israelul) şi continuarea acţiunilor insidioase americano-sioniste, ne revizuim doctrina de apărare, schimbând-o într-o doctrină ofensivă bazată pe operaţiuni fulger şi de largă anvergură”, a spus generalul iranian.

Oficialul miltiar a făcut o serie de declarații pe acest subiect, în timpul unei inspecţii la o unitate militară. Abdolrahim Mousavi a explicat că noua stategie militară propusă, va face ca risposta trupelor iraniene să fie mai rapidă și decisivă, peste estimările americane.

„Cea mai mică eroare (din partea SUA – n. red.) ne va da libertate de acţiune deplină. Lumea va vedea o faţă diferită a Iranului puternic. Atunci niciun american nu va mai fi în siguranţă, iar focul regiunii va consuma Statele Unite şi pe aliaţii lor”, a susţinut generalul iranian.

Tensiunile în Orientul Mijlociu sunt în creștere

Comentariile generalului vin pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Statele Unite au deplasat în zona Golfului Persic portavionul USS Abraham Lincoln împreună cu o grupare navală ce cuprinde şi trei distrugătoare lansatoare de rachete. Aceste mișcări de trupe vin după ce a ameninţat Iranul cu o acţiune militară.

Șeful de la Casa Albă cere Iranului să accepte un acord de neutralizare a programelor nuclear şi de rachete balistice, de care se teme Israelul. Campania de bombardamente israeliene din iunie anul trecut, în care s-a implicat şi Washingtonul asupra instalaţiilor subterane, pare să nu fi reuşit eliminarea completă a programului nuclear. Există informații că stocul de uraniu îmbogăţit, ar fi fost pus la adăpost de autorităţile iraniene.

Potrivit publicaţiei Axios, din perspectiva SUA, un acord cu Teheranul ar trebui să includă predarea întregului stoc de uraniu îmbogăţit. De asemenea, se propune plafonarea stocului de rachete cu rază lungă de acţiune. Se solicită încetarea sprijinului pentru o serie de grupări armate din regiune.

Trump pare că dorește înlăturarea regimului de la Teheran. El şi-a exprimat susţinerea faţă de manifestanţii care au declanşat proteste în ultimele zile din decembrie. Manifestațiile au fost înăbușite de autorităţi, cu preţul a mii de victime. Bilanţul oficial indică 3.117 morţi, dar ONG-urile avansează un număr mult mai mare al deceselor, precum şi zeci de mii de arestări.