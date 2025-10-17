O decizie consultativă a Curții de Justiție a Uniunii Europene a stârnit controverse. Câinii se încadrează la categoria , deși sunt viețuitoare, informează AFP.

Astfel, posesorii de animale de companie nu pot cere despăgubiri mai mari decât cele corespunzătoare pierderii unei valize, în cazul în care prietenul blănos fuge.

Cum a fost luată această decizie

Această hotărâre are directă legătură cu un caz, petrecut în octombrie 2019, când în timpul unui zbor dinspre Buenos Aires spre Barcelona, cățelul unui pasager s-a pierdut, informează

Pasagerul avionului a cerut despăgubiri în valoare de 5.000 de euro companiei aeriene spaniole Iberia, deoarece câinele nu a mai fost găsit niciodată. Deși compania a acceptat responsabilitatea, a cerut ca despăgubirea să fie mai mică. Practic să fie limitată la suma mai mică stabilită pentru bagajele de cală, conform Convenției de la Montreal.

Curtea spaniolă a cerut lămuriri în această situație, iar Curtea Supremă a UE i-a acordat dreptate companiei aeriene.

Cum arată decizia Curții de Justiție a UE

Decizia este totuși consultativă, cea finală aparținându-i instanței spaniole, care se ocupă de solicitarea de despăgubire.

„Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului bagaj se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele de companie nu intră în acest concept. Un animal poate fi considerat „bagaj” în scopuri de răspundere. Cu condiția să se acorde atenție deplină cerințelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului,” a hotărât instanța cu sediul la Luxemburg.

Situația ar fi stat diferit în cazul cățelului pierdut în 2019, dacă ar fi existat o „declarație specială de interes”. Aceasta putea fi făcută de stăpân la check-in. Atunci, proprietarul animalului putea primi o compensație mai mare.