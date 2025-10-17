B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE

Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE

Elena Boruz
17 oct. 2025, 10:01
Câinii devin „bagaje” în avion. L-ai pierdut, nu poți cere despăgubire mai mare. Cum sună decizia Curții de Justiție a UE
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cum a fost luată această decizie
  2. Cum arată decizia Curții de Justiție a UE

O decizie consultativă a Curții de Justiție a Uniunii Europene a stârnit controverse. Câinii se încadrează la categoria „bagaj”, deși sunt viețuitoare, informează AFP.

Astfel, posesorii de animale de companie nu pot cere despăgubiri mai mari decât cele corespunzătoare pierderii unei valize, în cazul în care prietenul blănos fuge.

Cum a fost luată această decizie

Această hotărâre are directă legătură cu un caz, petrecut în octombrie 2019, când în timpul unui zbor dinspre Buenos Aires spre Barcelona, cățelul unui pasager s-a pierdut, informează politico.

Pasagerul avionului a cerut despăgubiri în valoare de 5.000 de euro companiei aeriene spaniole Iberia, deoarece câinele nu a mai fost găsit niciodată. Deși compania a acceptat responsabilitatea, a cerut ca despăgubirea să fie mai mică. Practic să fie limitată la  suma mai mică stabilită pentru bagajele de cală, conform Convenției de la Montreal.

Curtea spaniolă a cerut lămuriri în această situație, iar Curtea Supremă a UE i-a acordat dreptate companiei aeriene.

Cum arată decizia Curții de Justiție a UE

Decizia este totuși consultativă, cea finală aparținându-i instanței spaniole, care se ocupă de solicitarea de despăgubire.

„Chiar dacă sensul obișnuit al cuvântului bagaj se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele de companie nu intră în acest concept. Un animal poate fi considerat „bagaj” în scopuri de răspundere. Cu condiția să se acorde atenție deplină cerințelor de bunăstare a animalelor în timpul transportului,” a hotărât instanța cu sediul la Luxemburg.

Situația ar fi stat diferit în cazul cățelului pierdut în 2019, dacă ar fi existat o „declarație specială de interes”. Aceasta putea fi făcută de stăpân la check-in. Atunci, proprietarul animalului putea primi o compensație mai mare.

Tags:
Citește și...
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Externe
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Externe
50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Externe
Zelenski, pregătit să vorbească cu Trump despre rachetele Tomahawk. Liderul american se va întâlni și cu Putin
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Externe
Un tablou semnat de Picasso a dispărut în timpul unui transport de la Madrid la Granada. La ce sumă este evaluată pictura
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
Externe
Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu Vladimir Putin lângă România, mai exact, în Ungaria. Ce au discutat cei doi la telefon cu privire la războiul „rușinos” dintre Rusia și Ucraina
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Externe
O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Externe
Acuzații grave: Pudra Johnson & Johnson pentru bebeluși, contaminată cu o substanță cancerigenă. Mii de oameni au dat compania în judecată
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Externe
Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie
Externe
Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Externe
Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
Ultima oră
10:45 - Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
10:42 - West Side Hallo Fest transformă Lacul Morii în capitala distracției! Programul complet al celui mai mare festival de Halloween din România
10:37 - 50.000 de buncăre pentru aproape 5,5 milioane de locuitori. Iată ce țară NATO își poate adăposti întreaga populație în caz de război
10:30 - A fost emis mesaj RO-alert, privind explozia de pe Calea Rahova. Ce au anunțat autoritățile
09:51 - Când va fi prima temperatură negativă în Capitală? Iată ce spun meteorologii
09:44 - Explozie devastatoare în București! Un bloc din Sectorul 5 a fost distrus parțial: 2 persoane au murit, 11 sunt rănite (VIDEO)
09:35 - „Survivor România” pleacă de la Pro TV și ajunge la Antena 1. Se anunță un sezon spectaculos în 2026
09:30 - Nu mai avem șoferi de TIR, în România. Vor fi aduși din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Ce sume vor încasa
09:08 - Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss, a murit la vârsta de 74 de ani
09:03 - România a fost zguduită de un nou cutremur. Seism în județul Buzău, vineri dimineață