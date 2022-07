Cancelarul german Olaf Scholz a participat la o petrecere unde s-a consumat „drogul violului”

Cel puţin nouă femei care participau la o serbare a Partidului Social-Democrat german, în prezenţa cancelarului Olaf Scholz, au primit drogul violului. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al partidului.

Petrecerea membrilor SPD a avut loc miercuri, într-o locație aflată în apropiere de sediul cancelariei. Aproximativ 1000 de persoane au fost invitate, fiind vorba despre o tradiție locală anuală de a serba înainte de vacanța de vară a parlamentarilor. Printre invitați fiind și cancelarul Olaf Scholz, dar și alți colaboratori de-ai săi și deputați.

At a party in Germany hosted by leftie Chancellor Olaf Scholz, 9 women that they know of, were given „knockout drops” used for date rape.

