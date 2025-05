Cannes 2025: „It Was Just an Accident”, de Jafar Panahi, câștigătorul Palme d’Or

Cineastul disident iranian Jafar Panahi a câștigat marele premiu la Festivalul de Film de la Cannes pentru drama sa „It Was Just an Accident”, („A fost doar un accident”), inspirată de perioadele petrecute în închisoare, după ce a fost condamnat de către guvernul iranian, potrivit

Filmul a fost primul realizat de regizor în ultimii ani, după ce interdicția de a face filme a fost ridicată – deși a continuat să regizeze, în ciuda faptului că i s-a interzis în mod expres să facă acest lucru. În 2011, la un an după prima sa arestare, o copie a dramei sale „Acest film nu este un film” a fost strecurată la Cannes pe un stick USB ascuns într-un tort.

„Prima dată când am fost în închisoare am fost în izolare”, a spus Panahi săptămâna trecută.

„Eram singur într-o celulă mică și mă scoteau legat la ochi într-un loc unde stăteam în fața unui perete și auzeam o voce în spatele meu. Era vocea bărbatului care mă interoga – uneori timp de două ore, alteori timp de opt ore.

„Și pur și simplu mă agățam de vocea lui tot timpul, fanteziind cine era această persoană din vocea lui. Și am avut intuiția că într-o zi această voce va fi un aspect a ceva ce aș scrie sau filma și căruia i-aș da viață creativă.”

Victoria înseamnă o a șasea victorie consecutivă remarcabilă pentru studioul american Neon, după triumfurile obținute pentru Anora, Anatomia unei căderi, Triunghiul tristeții, Titane și Parazitul – primul și ultimul dintre acestea ajungând să câștige premiile Oscar.

Premiul al doilea – Marele Premiu – a fost acordat dramei domestice “Sentimental Value” de Joachim Trier, în care Stellan Skarsgård joacă rolul unui cineast dificil care încearcă să se împace cu fiica sa după ani de înstrăinare, distribuind-o într-un film nou, extrem de personal.

Filmul este o reuniune pentru Trier și Renate Reinsve, care a jucat în succesul său din 2021, The Worst Person in the World.

Între timp, premiul juriului – sau al treilea – a fost la egalitate între Sirat, regizat de regizorul spaniol Olivier Laxe, și Sound of Falling, regizată de regizoarea germană Mascha Schilinski. Regizorul Hasan Hadi a câștigat primul premiu cinematografic – Camera d’Or – pentru The President’s Cake, primul premiu acordat vreodată unui film irakian la Cannes.

Premiul pentru cel mai bun actor a fost acordat lui Wagner Moura pentru filmul “Agentul secret”, care a câștigat și premiul pentru cel mai bun regizor pentru Kleber Mendonça Filho, în timp ce vedeta filmului Sora mică, Nadia Melliti, a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță.

Premiul special a fost înmânat la începutul ceremoniei de către președinta juriului, Juliette Binoche, regizorului chinez Bi Gan pentru meditația sa psihică asupra morții universului, Învierea. Frații Dardennes au câștigat premiul pentru cel mai bun scenariu pentru “Casa tinerei mame”.

Juriul majoritar feminin al festivalului Binoche i-a inclus și pe actrița italiană Alba Rohrwacher, regizorul indian Payal Kapadia, scriitoarea franco-marocană Leïla Slimani, actorii americani Halle Berry și Jeremy Strong, regizorul sud-coreean Hong Sangsoo, regizorul mexican Carlos Reygadas și regizorul congolez Dieudo Hamadi.

Festivalul a fost martorul unei gale controversate în onoarea lui Kevin Spacey, unui delegat rănit de căderea unui palmier, și al interzicerii de pe covorul roșu a unui actor acuzat de viol. În ultima zi, o pană de curent, considerată de mulți a fi un sabotaj, a lovit sediul festivalului timp de cinci ore; ceremonia de închidere a continuat oricum, datorită generatoarelor de rezervă.