Europa rămâne profund divizată după . Reacţiile liderilor europeni scot la iveală diferenţe clare de abordare. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela este „legitimă”.

În acelaşi timp, ea a transmis un mesaj ferm de prudenţă. Aceasta a subliniat că recurgerea la forţa militară nu poate fi o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, informează EFE.

Ce spune Giorgia Meloni despre intervenţia SUA şi viitorul Venezuelei

„În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este calea pentru a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în acelaşi timp, apreciază ca legitimă o intervenţie de natură defensivă împotriva atacurilor hibride la propria securitate, inclusiv în cazul entităţilor statale care alimentează şi favorizează traficul de droguri”, se arată într-un comunicat al executivului italian, citat de EFE, notează Agerpres.

Autorităţile italiene au anunţat că premierul Giorgia Meloni monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela. Atenţia sporită vine în contextul operaţiunii desfăşurate de Statele Unite, care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores. Italia şi-a reafirmat sprijinul ferm pentru aspiraţia poporului venezuelean către o tranziţie democratică reală şi a condamnat fără echivoc acţiunile de represiune ale regimului de la Caracas.

În acelaşi timp, Roma a precizat că nu recunoaşte victoria electorală autoproclamată de Maduro în iulie 2024. Această poziţie este împărtăşită şi de alţi actori internaţionali majori, care contestă legitimitatea scrutinului.

În acest climat tensionat, Giorgia Meloni acordă o importanţă majoră protejării comunităţii italiene din Venezuela. Aceasta este estimată la aproximativ 160.000 de persoane, majoritatea având dublă cetăţenie. Premierul a subliniat că siguranţa acestora reprezintă o prioritate absolută pentru statul italian.

De ce respinge Franţa ferm intervenţia militară a SUA în Venezuela

În timp ce alte state europene adoptă poziţii nuanţate, Franţa s-a delimitat clar şi a criticat dur operaţiunea militară americană. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că reţinerea lui Nicolas Maduro de către forţele americane contravine principiului fundamental al nerecurgerii la forţă, pilon al dreptului internaţional. Oficialul de la Paris a avertizat că „nicio soluţie politică durabilă nu poate fi impusă din exterior”, potrivit AFP.

„Prin confiscarea puterii şi privarea poporului venezuelean de libertăţile sale fundamentale, Nicolas Maduro a adus o atingere gravă demnităţii şi dreptului la autodeterminare”, a spus Barrot pe .

Totuşi, el a insistat că aceste abuzuri nu justifică încălcarea normelor de drept internaţional. În acest context, ministrul francez a avertizat că repetarea unor asemenea acţiuni de către statele membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU este extrem de periculoasă. Potrivit acestuia, astfel de derapaje riscă să aibă consecinţe grave asupra securităţii globale.

Surse de la Palatul Élysée au precizat că preşedintele Emmanuel Macron urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi discută cu partenerii regionali.