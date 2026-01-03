B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție

Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție

Ana Beatrice
03 ian. 2026, 20:06
Capturarea lui Maduro divide Europa. Meloni laudă Washingtonul, Macron în opoziție
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce spune Giorgia Meloni despre intervenţia SUA şi viitorul Venezuelei
  2. De ce respinge Franţa ferm intervenţia militară a SUA în Venezuela

Europa rămâne profund divizată după capturarea lui Maduro. Reacţiile liderilor europeni scot la iveală diferenţe clare de abordare. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat sâmbătă că operaţiunea militară desfăşurată de Statele Unite în Venezuela este „legitimă”.

În acelaşi timp, ea a transmis un mesaj ferm de prudenţă. Aceasta a subliniat că recurgerea la forţa militară nu poate fi o soluţie pentru schimbarea regimurilor politice, informează EFE.

Ce spune Giorgia Meloni despre intervenţia SUA şi viitorul Venezuelei

„În concordanţă cu poziţia istorică a Italiei, Guvernul consideră că acţiunea militară externă nu este calea pentru a pune capăt regimurilor totalitare, dar, în acelaşi timp, apreciază ca legitimă o intervenţie de natură defensivă împotriva atacurilor hibride la propria securitate, inclusiv în cazul entităţilor statale care alimentează şi favorizează traficul de droguri”, se arată într-un comunicat al executivului italian, citat de EFE, notează Agerpres.

Autorităţile italiene au anunţat că premierul Giorgia Meloni monitorizează îndeaproape situaţia din Venezuela. Atenţia sporită vine în contextul operaţiunii desfăşurate de Statele Unite, care a condus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores. Italia şi-a reafirmat sprijinul ferm pentru aspiraţia poporului venezuelean către o tranziţie democratică reală şi a condamnat fără echivoc acţiunile de represiune ale regimului de la Caracas.

În acelaşi timp, Roma a precizat că nu recunoaşte victoria electorală autoproclamată de Maduro în iulie 2024. Această poziţie este împărtăşită şi de alţi actori internaţionali majori, care contestă legitimitatea scrutinului.

În acest climat tensionat, Giorgia Meloni acordă o importanţă majoră protejării comunităţii italiene din Venezuela. Aceasta este estimată la aproximativ 160.000 de persoane, majoritatea având dublă cetăţenie. Premierul a subliniat că siguranţa acestora reprezintă o prioritate absolută pentru statul italian.

De ce respinge Franţa ferm intervenţia militară a SUA în Venezuela

În timp ce alte state europene adoptă poziţii nuanţate, Franţa s-a delimitat clar şi a criticat dur operaţiunea militară americană. Ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că reţinerea lui Nicolas Maduro de către forţele americane contravine principiului fundamental al nerecurgerii la forţă, pilon al dreptului internaţional. Oficialul de la Paris a avertizat că „nicio soluţie politică durabilă nu poate fi impusă din exterior”, potrivit AFP.

„Prin confiscarea puterii şi privarea poporului venezuelean de libertăţile sale fundamentale, Nicolas Maduro a adus o atingere gravă demnităţii şi dreptului la autodeterminare”, a spus Barrot pe platforma X.

Totuşi, el a insistat că aceste abuzuri nu justifică încălcarea normelor de drept internaţional. În acest context, ministrul francez a avertizat că repetarea unor asemenea acţiuni de către statele membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU este extrem de periculoasă. Potrivit acestuia, astfel de derapaje riscă să aibă consecinţe grave asupra securităţii globale.

Surse de la Palatul Élysée au precizat că preşedintele Emmanuel Macron urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi discută cu partenerii regionali.

Tags:
Citește și...
Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
Externe
Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Externe
Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Externe
Explozii și pene de curent în Caracas. O bază militară din apropiere a rămas fără energie electrică (VIDEO)
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Externe
Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Externe
Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Externe
Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Externe
Dmitri Kuleba, verdict fără speranțe: Șansele ca războiul din Ucraina să se încheie în 2026 sunt zero
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Externe
Will Smith, în centrul unui nou scandal. Un muzician îl acuză de „hărțuire sexuală” și „concediere abuzivă”
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Externe
Vulcanul Etna a început să arunce lavă într-o nouă erupție la începutul anului 2026 (FOTO)
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Externe
Ireal! Ce a făcut o grupare de hoți după ce a furat 33 de milioane de euro dintr-o bancă
Ultima oră
19:12 - Scene neașteptate în centrul Bucureștiului. Trei vulpi surprinse în fața Muzeului Antipa (VIDEO)
18:37 - Protejarea conturilor online, sub amenințare constantă. DNSC avertizează asupra riscurilor online: „Parolele sunt prima linie de apărare împotriva accesului neautorizat”
18:08 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 4 – 10 ianuarie: 2026 începe intens, cu porți karmice, revelații și direcții decisive pentru fiecare zodie
16:19 - Un șofer de Bolt a ieșit la muncă de Revelion și a arătat câți bani i-au rămas în mână dimineața: „Concluzia o trageți voi” (VIDEO)
16:05 - Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă
15:16 - Mesaj ferm de la Bruxelles în criza venezueleană. Ce urmează după anunțul lui Donald Trump
14:26 - Trafic intens pe DN1, cu coloane kilometrice spre Brașov. Ce rute alternative le recomandă Poliția Rutieră șoferilor
13:44 - Obligațiile fiscale mici dispar din evidențele ANAF în 2026. Cine beneficiază de ștergerea datoriilor
12:54 - Trump anunță capturarea lui Maduro și lovituri militare asupra Venezuelei (FOTO, VIDEO)
12:01 - Incident la un parc Disney din Florida, în timpul unui spectacol. Ce s-a întâmplat și cum a reacționat personalul (VIDEO)