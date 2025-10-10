Maria Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în anul 2025, în ciuda faptului că se afla printre favoriți. Mai mult, Donald Trump își dorea extrem de tare să obțină acest premiu, însă, a pierdut în defavoarea Mariei Corina Machado.

Cine este Maria Corina Machado, laureata Nobel pentru Pace 2025

Ea a fost a fost recunoscută de Comitetul Nobel norvegian pentru contribuția sa remarcabilă în promovarea democrației în Venezuela.

Ea primește Premiul Nobel pentru Pace pentru “munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului Venezuelei și pentru lupta sa de a realiza o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, potrivit site-ului .

Maria Corina Machado a studiat ingineria și finanțele și a avut o scurtă carieră în domeniul afacerilor. În 1992, a fondat Fundația Atenea, dedicată sprijinului copiilor străzii din Caracas.

În 2002, Maria Corina Machado a fost cofondatoare a organizației Súmate, axată pe monitorizarea electorală și promovarea alegerilor libere.

Cum a luptat Maria Corina Machado pentru alegeri libere și corecte

„Doamna Machado primește Premiul Nobel pentru Pace, în primul rând, pentru eforturile sale de a promova democrația în Venezuela. Însă democrația se află, de asemenea, în retragere la nivel internațional. Democrația – înțeleasă ca dreptul de a-ți exprima liber opinia, de a-ți exercita votul și de a fi reprezentat într-un guvern ales – este temelia păcii atât în interiorul țărilor, cât și între ele”, a precizat Comitetul Nobel.

Ce realizări politice re Maria Corina Machado, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace

Machado a fost aleasă în Adunarea Națională venezueleană în 2010, obținând un număr record de voturi, însă, a fost expulzată din funcție de către regimul Maduro, în 2014. Ea conduce partidul de opoziție Vente Venezuela și a contribuit în 2017 la fondarea alianței Soy Venezuela. În 2023, și-a anunțat candidatura la prezidențiale, dar a susținut candidatul alternativ Edmundo González Urrutia, după ce i s-a interzis participarea.

Ce recunoașteri internaționale a mai primit Maria Corina Machado

Maria Corina Machado și Edmundo Gonzalez Urrutia au primit Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire în 2024 din partea Parlamentului European. Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: „Ei au susținut fără teamă valorile pe care milioane de venezueleni și Parlamentul European le prețuiesc atât de mult: justiția, democrația și statul de drept.”

De-a lungul lungii sale istorii, Comitetul Nobel din Norvegia a onorat femei și bărbați curajoși care s-au opus represiunii, care au dus speranța libertății în celulele închisorii, pe străzi și în piețele publice și care au demonstrat prin acțiunile lor că rezistența pașnică poate schimba lumea. În ultimul an, Maria Corina Machado a fost forțată să trăiască în ascunzătoare. În ciuda amenințărilor grave la adresa vieții sale, ea a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni.

“Când autoritarii preiau puterea, este crucial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și rezistă. Democrația depinde de oameni care refuză să tacă, care îndrăznesc să facă un pas înainte în ciuda riscurilor grave și care ne amintesc că libertatea nu trebuie niciodată luată de bună, ci trebuie întotdeauna apărată – cu cuvinte, cu curaj și cu hotărâre.

Maria Corina Machado îndeplinește toate cele trei criterii enunțate în testamentul lui Alfred Nobel pentru selecția unui laureat al Premiului pentru Pace. Ea a unit opoziția țării sale. Nu a ezitat niciodată în a se opune militarizării societății venezuelene. A fost fermă în sprijinul său pentru o tranziție pașnică către democrație.

Maria Corina Machado a demonstrat că instrumentele democrației sunt și instrumentele păcii. Ea întruchipează speranța unui viitor diferit, unul în care drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate, iar vocile lor sunt auzite. În acest viitor, oamenii vor fi în sfârșit liberi să trăiască în pace”, se arată în motivarea deciziei în urma căreia ea a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025.