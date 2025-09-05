B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat

Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat

Ana Maria
05 sept. 2025, 19:42
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
Sursa foto: Publika.md

Programul caselor de 1 euro din Italia promite locuințe ieftine, dar ascunde costuri și condiții stricte.

Cuprins:

  • Cum funcționează programul caselor de 1 euro din Italia
  • Care sunt capcanele ascunse ale ofertelor simbolice
  • Povestea cuplului care a renunțat la ideea casei de 1 euro
  • Ce alternativă au ales tinerii și de ce
  • Cum au fost primiți de comunitatea locală
  • Merită sau nu să cumperi o casă de 1 euro în Italia

Cum funcționează programul caselor de 1 euro din Italia

De câțiva ani, casele de 1 euro din Italia au atras atenția oamenilor din întreaga lume. Ideea este simplă: sate și orașe depopulate scot la licitație locuințe abandonate, vândute la preț simbolic, pentru a atrage turiști și noi locuitori.

La prima vedere, oferta pare de nerefuzat. Însă, realitatea ascunde numeroase provocări: costuri de renovare uriașe, obligații legale și condiții stricte impuse de fiecare localitate, potrivit Cancan.

Care sunt capcanele ascunse ale ofertelor simbolice

Mulți cumpărători au descoperit abia după semnarea actelor că locuințele sunt aproape de prăbușire. Renovările pot ajunge la sute de mii de euro, iar actele sunt disponibile doar în limba italiană.

„Întotdeauna părea să existe un «dar». Am citit pe forumuri, am văzut povești pe BBC și Business Insider. Unii cumpărau case fără să le vadă și aflau apoi că sunt pe punctul de a se prăbuși. Alții au investit sute de mii de euro în renovări”, povestește tânăra conform Business Insider.

În plus, unele localități cer ca noii proprietari să locuiască acolo cel puțin șase luni pe an sau chiar să deschidă o afacere.

Povestea cuplului care a renunțat la ideea casei de 1 euro

Un cuplu tânăr a decis să nu riște. Cum soțul urma să se mute cu serviciul în Italia, părea logic să evite chiria de 500 de euro pe lună și să cumpere o locuință la preț simbolic. Totuși, după ce au analizat mai atent situația, au realizat că riscurile sunt prea mari.

Ce alternativă au ales tinerii și de ce

În loc să investească într-o casă aproape dărâmată, cei doi au cumpărat o fermă de 290 mp cu un hectar de teren în Sant’Elia a Pianisi, un mic oraș de munte între Napoli și Roma, la prețul de 29.000 de euro.

Proprietatea era aproape gata de locuit, iar comunitatea i-a primit cu entuziasm. Pentru siguranță juridică, au angajat un avocat, plătit cu 6.500 de euro, o investiție considerabilă, dar necesară.

Cum au fost primiți de comunitatea locală

Tinerii spun că experiența a depășit așteptările:

„Am citit că aceste locuri sunt părăsite și fără viață. În realitate, aici se organizează festivaluri, sunt școli, magazine și chiar o bibliotecă. Vara, populația se triplează. Ne-au primit cu brațele deschise, vecinii ne aduc brânzeturi de casă, rodii și legume din grădinile lor. Nu am fi putut cere mai mult.”

Merită sau nu să cumperi o casă de 1 euro în Italia

Deși programul rămâne tentant, realitatea arată că locuințele de 1 euro implică cheltuieli suplimentare și obligații care nu sunt pentru toată lumea. Povestea acestui cuplu demonstrează că, uneori, o alternativă mai sigură, chiar dacă mai scumpă la început, poate fi o alegere mai inspirată pe termen lung.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Externe
O clinica ilegală din Madrid oferea injecții cu botox și acid hialuronic expirate. Proprietara, arestată
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Externe
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Externe
Liderul unei țări NATO: „Pregătiți-vă pentru o posibilă retragere de trupe americane din Europa”
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Externe
Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Externe
Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o / O femeie și-a recunoscut vina
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
Externe
Un român dispărut din Sicilia a fost găsit după 12 zile. Cum a supraviețuit în tot acest timp
Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
Externe
Români implicați într-o fraudă masivă cu benzină adusă clandestin în Grecia. Pericol pentru turiști
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Externe
MAE: România trebuie să ceară explicit statelor UE predarea fugarilor, altfel aceștia pot rămâne acolo
Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
Externe
Femeie, acuzată de crimă după ce și-a lăsat copilul să moară într-o mașină la peste 35°C
Ultima oră
20:50 - Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
20:30 - Ministrul Energiei, despre faptul că România ia energie electrică și de la Republica Moldova: “Raportul e de 1 la 13, undeva la 10.000 de kw luna trecută, foarte puțin” (VIDEO)
20:29 - Îşi face Nicuşor Dan partid? George Rîpă: „Din informaţiile mele, există ideea la Cotroceni”. Ce spune despre activitatea Guvernului Bolojan și scenariul unui guvern PSD-AUR
20:25 - Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
20:10 - Revizuirea criteriilor de handicap intră în dezbatere publică. Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății promit mai multă corectitudine și transparență
19:52 - Lecția primită de o femeie din București, după ce și-a lăsat coșul de cumpărături în parcarea magazinului. „Hai să ne civilizăm puțin”
19:45 - Ciolacu: „Cele mai noi date europene dovedesc că, la finalul mandatului de premier, am lăsat România pe locul doi la creștere economică în UE”
19:28 - Investiții de peste 700 de milioane de lei în creșe, școli și grădinițe, în Sectorul 6! Cum începe noul an școlar (GALERIE FOTO)
19:26 - Primul sezon estival în Schengen: aproape 9,2 milioane de persoane au tranzitat frontiera externă a României
19:17 - Alina Pușcaș se reîntoarce la facultate: „Indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul”. Unde va studia vedeta