Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat

Programul caselor de 1 din promite locuințe ieftine, dar ascunde costuri și condiții stricte.

Cuprins:

Cum funcționează programul caselor de 1 euro din Italia

Care sunt capcanele ascunse ale ofertelor simbolice

Povestea cuplului care a renunțat la ideea casei de 1 euro

Ce alternativă au ales tinerii și de ce

Cum au fost primiți de comunitatea locală

Merită sau nu să cumperi o casă de 1 euro în Italia

De câțiva ani, casele de 1 euro din Italia au atras atenția oamenilor din întreaga lume. Ideea este simplă: sate și orașe depopulate scot la licitație locuințe abandonate, vândute la preț simbolic, pentru a atrage turiști și noi locuitori.

La prima vedere, oferta pare de nerefuzat. Însă, realitatea ascunde numeroase provocări: costuri de renovare uriașe, obligații legale și condiții stricte impuse de fiecare localitate, potrivit .

Care sunt capcanele ascunse ale ofertelor simbolice

Mulți cumpărători au descoperit abia după semnarea actelor că locuințele sunt aproape de prăbușire. Renovările pot ajunge la sute de mii de euro, iar actele sunt disponibile doar în limba italiană.

„Întotdeauna părea să existe un «dar». Am citit pe forumuri, am văzut povești pe BBC și Business Insider. Unii cumpărau case fără să le vadă și aflau apoi că sunt pe punctul de a se prăbuși. Alții au investit sute de mii de euro în renovări”, povestește tânăra conform Business Insider.

În plus, unele localități cer ca noii proprietari să locuiască acolo cel puțin șase luni pe an sau chiar să deschidă o afacere.

Povestea cuplului care a renunțat la ideea casei de 1 euro

Un cuplu tânăr a decis să nu riște. Cum soțul urma să se mute cu serviciul în Italia, părea logic să evite chiria de 500 de euro pe lună și să cumpere o locuință la preț simbolic. Totuși, după ce au analizat mai atent situația, au realizat că riscurile sunt prea mari.

Ce alternativă au ales tinerii și de ce

În loc să investească într-o casă aproape dărâmată, cei doi au cumpărat o fermă de 290 mp cu un hectar de teren în Sant’Elia a Pianisi, un mic oraș de munte între Napoli și Roma, la prețul de 29.000 de euro.

Proprietatea era aproape gata de locuit, iar comunitatea i-a primit cu entuziasm. Pentru siguranță juridică, au angajat un avocat, plătit cu 6.500 de euro, o investiție considerabilă, dar necesară.

Cum au fost primiți de comunitatea locală

Tinerii spun că experiența a depășit așteptările:

„Am citit că aceste locuri sunt părăsite și fără viață. În realitate, aici se organizează festivaluri, sunt școli, magazine și chiar o bibliotecă. Vara, populația se triplează. Ne-au primit cu brațele deschise, vecinii ne aduc brânzeturi de casă, rodii și legume din grădinile lor. Nu am fi putut cere mai mult.”

Merită sau nu să cumperi o casă de 1 euro în Italia

Deși programul rămâne tentant, realitatea arată că locuințele de 1 euro implică cheltuieli suplimentare și obligații care nu sunt pentru toată lumea. Povestea acestui cuplu demonstrează că, uneori, o alternativă mai sigură, chiar dacă mai scumpă la început, poate fi o alegere mai inspirată pe termen lung.