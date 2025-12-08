Castele și conace istorice, scoase la vânzare la prețuri imbatabile. Franța, renumită pentru peisajele sale pitorești și pentru bogata sa istorie, este și una dintre cele mai scumpe destinații din Europa. Cu toate acestea, aici pot fi găsite clădiri istorice la prețuri surprinzător de accesibile, chiar dacă multe dintre ele necesită renovări majore.

Castele și conace istorice, scoase la vânzare. Care sunt cele mai atractive oferte imobiliare sub 300.000 de euro

Conform unei analize realizate de , există mai multe castele și conace fermecătoare scoase la vânzare pentru prețuri ce pornesc de la 99.000 de euro, echivalentul unui apartament în București.

Un exemplu este situat la ultimul etaj al castelului Trelissac din regiunea Dordogne, cu o suprafață totală de 102 mp. Acesta se vinde cu doar 99.000 de euro și beneficiază chiar și de lift până la ultimul etaj, amplasat pe un domeniu de 4 hectare.

Ce alte proprietăți istorice interesante există pe piață

Un castel feudal în ruină din regiunea Bourbonnais, construit între secolele XI și XVI, este oferit pentru 275.000 de euro. Alături se află o casă locuibilă de 165 mp inclusă în preț, însă este important de știut că întreaga proprietate necesită restaurări ample.

De asemenea, în Saint-Projet se vinde un castel de 350 mp pentru 296.000 de euro. Clădirea, care a fost inițial anexă a unei abații medievale și remodelată până în 1781, oferă 200 mp locuibili, cu opțiunea de extindere pe întreaga suprafață.

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, satul Ongles găzduiește un apartament într-un castel din secolul al XVIII-lea, cu cinci dormitoare și o terasă acoperită cu pergolă, disponibil la prețul de 269.000 de euro. Totodată, un conac situat între Angoulême și Brantôme, cu 400 mp locuibili și 500 mp de anexe, se vinde cu 280.000 de euro.

De ce merită să investești în castelele istorice din Franța

Chiar dacă multe dintre aceste proprietăți necesită investiții importante pentru renovare, ele pot reprezenta o oportunitate excelentă pentru cei pasionați de imobiliare. Proprietarii actuali sunt dispuși să le vândă, dorind să scape de responsabilitatea renovărilor costisitoare.

Restaurate corespunzător, aceste castele și conace pot deveni adevărate bijuterii, cu potențialul de a fi revândute, ulterior, cu milioane de euro. Astfel, ele pot fi o afacere profitabilă pentru investitorii care dispun de resursele financiare necesare.