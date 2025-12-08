B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București

Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București

Ana Maria
08 dec. 2025, 17:17
Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Castele și conace istorice, scoase la vânzare. Care sunt cele mai atractive oferte imobiliare sub 300.000 de euro
  2. Ce alte proprietăți istorice interesante există pe piață
  3. De ce merită să investești în castelele istorice din Franța

Castele și conace istorice, scoase la vânzare la prețuri imbatabile. Franța, renumită pentru peisajele sale pitorești și pentru bogata sa istorie, este și una dintre cele mai scumpe destinații din Europa. Cu toate acestea, aici pot fi găsite clădiri istorice la prețuri surprinzător de accesibile, chiar dacă multe dintre ele necesită renovări majore.

Castele și conace istorice, scoase la vânzare. Care sunt cele mai atractive oferte imobiliare sub 300.000 de euro

Conform unei analize realizate de Le Figaro, există mai multe castele și conace fermecătoare scoase la vânzare pentru prețuri ce pornesc de la 99.000 de euro, echivalentul unui apartament în București.

Un exemplu este apartamentul situat la ultimul etaj al castelului Trelissac din regiunea Dordogne, cu o suprafață totală de 102 mp. Acesta se vinde cu doar 99.000 de euro și beneficiază chiar și de lift până la ultimul etaj, amplasat pe un domeniu de 4 hectare.

Ce alte proprietăți istorice interesante există pe piață

Un castel feudal în ruină din regiunea Bourbonnais, construit între secolele XI și XVI, este oferit pentru 275.000 de euro. Alături se află o casă locuibilă de 165 mp inclusă în preț, însă este important de știut că întreaga proprietate necesită restaurări ample.

De asemenea, în Saint-Projet se vinde un castel de 350 mp pentru 296.000 de euro. Clădirea, care a fost inițial anexă a unei abații medievale și remodelată până în 1781, oferă 200 mp locuibili, cu opțiunea de extindere pe întreaga suprafață.

În regiunea Alpes-de-Haute-Provence, satul Ongles găzduiește un apartament într-un castel din secolul al XVIII-lea, cu cinci dormitoare și o terasă acoperită cu pergolă, disponibil la prețul de 269.000 de euro. Totodată, un conac situat între Angoulême și Brantôme, cu 400 mp locuibili și 500 mp de anexe, se vinde cu 280.000 de euro.

De ce merită să investești în castelele istorice din Franța

Chiar dacă multe dintre aceste proprietăți necesită investiții importante pentru renovare, ele pot reprezenta o oportunitate excelentă pentru cei pasionați de imobiliare. Proprietarii actuali sunt dispuși să le vândă, dorind să scape de responsabilitatea renovărilor costisitoare.

Restaurate corespunzător, aceste castele și conace pot deveni adevărate bijuterii, cu potențialul de a fi revândute, ulterior, cu milioane de euro. Astfel, ele pot fi o afacere profitabilă pentru investitorii care dispun de resursele financiare necesare.

Tags:
Citește și...
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Externe
Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Externe
Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Externe
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Externe
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Externe
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Externe
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Externe
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
Externe
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
Externe
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Externe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Ultima oră
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:58 - Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:32 - Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
16:27 - Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
16:09 - S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei