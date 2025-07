Câștig fabulos la loz în plic pentru un bărbat fără adăpost: „Așa am aflat că am câștigat”. Ce face cu banii

Povestea lui Armando Vidal, un , este un exemplu puternic despre cum viața se poate schimba radical în doar câteva secunde.

Cum a schimbat un loz în plic viața unui bărbat fără adăpost?

Un bărbat fără adăpost din California a trăit un moment uluitor: a câștigat un premiu de un milion de dolari la un . Inițial, Armando Vidal a crezut că a câștigat doar 200 de dolari, însă adevărata valoare a premiului i-a fost dezvăluită abia după ce biletul a fost scanat într-un magazin local, potrivit .

Vidal s-a dus la un magazin pentru a verifica biletul norocos. Când managerul a scanat lozul, reacția acestuia l-a luat complet prin surprindere.

„Ce vei face cu un milion de dolari?”, l-a întrebat managerul.

Vidal, complet șocat, a mărturisit:

„Am rămas blocat. Am zis: cum adică? Așa am aflat că am câștigat un milion de dolari și nu 200 de dolari”, a declarat el pentru Fox 28.

Cu ajutorul angajatului, a fost îndrumat către cel mai apropiat birou oficial al Loteriei Californiene, în Fresno, unde câștigul a fost confirmat oficial.

Ce planuri are bărbatul fără adăpost, după câștigarea premiului?

După ce a primit banii, Armando Vidal a început să-și contureze o nouă viață. La trei luni de la momentul câștigului, el a vorbit despre viitorul său și despre cum vrea să folosească banii.

Printre planurile sale se numără achiziționarea unei locuințe proprii, un pat confortabil, dar și adoptarea a doi câini, pentru a nu mai fi niciodată singur.

De asemenea, a mărturisit că își dorește să fie chibzuit cu banii:

„Vreau să investesc o parte din bani, astfel încât să am un venit stabil pe termen lung.”

Această întâmplare ne reamintește că norocul poate apărea în cele mai neașteptate momente și că uneori, un simplu gest, cumpărarea unui loz, poate însemna chiar începutul unei noi vieți.