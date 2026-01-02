Melania Trump a marcat trecerea în noul an alături de soțul ei, printr-o petrecere spectaculoasă la Mar-a-Lago. Prima Doamnă pare să-și fi propus să strălucească și chiar a reușit. La propriu și la figurat. Rochia aleasă de Melania Trump a ajutat-o pe aceasta să atragă toate privirile la petrecerea de Anul Nou, unde au fost prezenți oameni importanți de la fruntea SUA.

Cât a costat rochia purtată Melania Trump la petrecerea de Anul Nou

Melania Trump a optat pentru o rochie maxi, argintie, din paiete, semnată de brandul The New Arrivals. Și-a marcat talia cu o curea asortată și a completat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc Christian Louboutin, de asemenea strălucitori.

Rochia care a ajutat-o pe Prima Doamnă a Americii să strălucească la petrecerea de Anul Nou costă 1,450 de dolari.

În ceea ce îl privește pe Donald Trump, acesta a ales să poarte un costum simplu, negru și o cămașă albă. Nu ținuta președintelui a atras atenția, ci răspunsul acestuia când a fost întrebat de un jurnalist ce rezoluție are pentru 2026. Liderul de la Casa Albă a susținut că își dorește „pace pe pământ”, potrivit .

Cine a fost prezent la petrecerea de Anul Nou a soților Trump

Printre invitații la petrecerea de Anul Nou a familiei Trump s-a numărat și Brett Ratner – regizorul din spatele „Melania”, documentarul Amazon despre Prima Doamnă, care va avea lansarea în scurt timp.

Secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, procurorul districtului , Jeanine Pirro, și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au primit, de asemenea, invitații.

Și copiii lui Trump, Donald Jr., Barron și Eric, s-au alăturat la eveniment. Soția lui Eric, Lara, s-a îmbrăcat într-o rochie cu paiete aurii, asortându-se cu Melania.

Petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago este o tradiție veche a familiei, care datează de zeci de ani.

În trecut – înainte ca Donald Trump să ajungă la Casa Albă – printre invitați se numărau vedete de renume internațional. Sylvester Stallone, Tiger Woods, Martha Stewart și Serena Williams au fost doar o parte dintre cei care li s-au alăturat familiei Trump, la evenimentele menite să celebreze trecerea dintre ani.