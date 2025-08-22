B1 Inregistrari!
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă

Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă

Ana Maria
22 aug. 2025, 21:26
Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
Sursa Foto: Pixabay.com

Retailerul german LIDL este recunoscut la nivel european ca unul dintre angajatorii cu pachete salariale competitive. Atât în România, cât și în Germania, compania încearcă să atragă și să păstreze angajații prin salarii peste medie, beneficii suplimentare și programe de dezvoltare profesională. Totuși, salariile LIDL Germania vs România sunt extrem de diferite, reflectând puterea economică și costurile de trai din fiecare țară.

Cuprins:

  • Cât câștigă un angajat LIDL în Germania
  • Ce beneficii suplimentare primesc salariații LIDL Germania
  • Care sunt salariile angajaților LIDL din România
  • Cum se explică diferențele uriașe dintre salarii

Cât câștigă un angajat LIDL în Germania

Potrivit datelor oficiale, un casier LIDL din Germania are un salariu mediu anual brut de aproximativ 33.300 de euro, adică peste 2.700 de euro lunar. Această sumă depășește cu aproape 11% media generală din retail.

Un angajat câștigă în jur de 17 euro pe oră, iar pentru cei aflați la început de drum, salariul minim este de 15 euro/oră. Diferențele salariale sunt vizibile în funcție de regiune. În Bavaria și Baden-Württemberg veniturile sunt mai mari decât în Saxonia, de exemplu.

Ce beneficii suplimentare primesc salariații LIDL Germania

Pe lângă salarii consistente, LIDL oferă angajaților săi din Germania o serie de beneficii atractive:

  • prime de sărbători,
  • planuri private de pensii,
  • programe de sănătate,
  • abonamente gratuite la săli de fitness,
  • șase săptămâni de concediu anual.

După cinci ani de vechime, angajații pot beneficia chiar și de un concediu sabatic de trei luni, un avantaj rar întâlnit în retail.

Care sunt salariile angajaților LIDL din România

În România, salariile sunt semnificativ mai mici, însă rămân peste media pieței locale. Un vânzător full-time câștigă între 5.000 și 6.940 de lei brut pe lună, în funcție de oraș și experiență.

Salariul de proaspăt angajat începe de la aproximativ 3.000 de lei brut, la care se adaugă tichete de masă și bonusuri. În realitate, venitul net se situează între 3.200 și 4.000 de lei lunar, potrivit Cancan.

Cum se explică diferențele uriașe dintre salarii

Diferențele dintre salariile LIDL Germania vs România nu țin doar de politica firmei, ci mai ales de realitățile economice. Costul vieții, nivelul de trai și productivitatea pieței muncii influențează direct remunerația.

Chiar dacă angajații LIDL România beneficiază de asigurări medicale, concedii suplimentare, zile libere pentru evenimente personale și cursuri de formare, comparația cu Germania rămâne copleșitoare.

