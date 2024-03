Cât câștigă un tânăr care n-a terminat liceul și s-a făcut cioban. „Am ales libertatea”

Un tânăr de 22 de ani, din Italia, nu a vrut să își termine studiile, a renunțat la liceu pentru , job care îi aduce o sursă considerabilă de venit. Acesta spune că face această meserie din pasiune.

El nu regretă deciziile pe care le-a făcut

Marco Sozzi, din Origgio, provincia Varese, are cu totul alte pasiuni și dorințe față de alți tineri de vârsta lui care își doresc locuri de muncă attractive sau să aibă propria afacere, conform

El spune că nu regret decizia pe care a făcut-o și că dacă ar trebui să o ia de la capăt ar lua aceeași decizie. Acesta mărturisește că se bucură că nu are program și îi place că locul lui de muncă este în natură.

„Am ales libertatea, am ales să fiu cu t fără program, în contact cu natura”, a declarat Marco.

Tânărul spune că, iniția, a vrut să fie agricultor, să păstreze tradiția din familie, dar apoi și-a descoperit înclinația către turme și oi.

„Din copilărie am visat mereu la o viață ca cea pe care o trăiesc. La început m-am gândit la agricultură, ca bunica mea, apoi la creșterea vitelor. Când am început să frecventez primul an al Institutului Tehnic Agricol, am cunoscut turmele și oile”.

Acesta încă de când era mic și era întrebat ce ar vrea să se facă atunci când va crește el răspundea că pastor.

A urmat școala de ciobani

În ultimul an de liceu, a ales să renunțe la studii și să lucreze la o fermă din apropierea casei. El recunoaște că acolo a învățat meseria, plus că lua în fiecare lună câte 1100 de euro. „Acolo am stat câteva luni, am învățat meseria, am câștigat în jur de 1100 de euro pe lună. Apoi mama a văzut pe internet această școală pentru ciobani. Am aplicat, dar fără să cred prea mult. În schimb, am fost sunat”, a declarat Marco.

Astfel că, el a urmat școala de ciobani și s-a întors înapoi în oraș pentru a-și deschide propria afacere cu oi.

„Am cumpărat și o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Sunt puțini pentru a face o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin un număr dublu, dar sper să ajung acolo în următorii câțiva ani, vreau să devin și eu un mic proprietar”, a spus tânărul.

El a mai adăugat că nu face asta pentru profit, ci din pasiune, pentru că îi place să fie cu animalele și să meargă în pădure cu ele.