Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste

Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 14:59
Sursa Foto: Instagram - bdevikingo
Cuprins
  1. De ce este cel mai scump hamburger din lume atât de exclusivist
  2. Cum sunt aleși clienții care pot încerca acest scump hamburger
  3. De ce nu există recenzii despre hamburger

Cel mai scump hamburger din lume a fost creat de bucătarul și influencerul Bosco Castro, cunoscut ca BdeVikingo. Preparatul costă 9.440 de euro și se servește exclusiv în restaurantul „Aupa” din Cabrera de Mar, lângă Barcelona. Clienții nu sunt selectați doar după bani, ci pe baza unor criterii secrete, iar cei acceptați trebuie să semneze un contract de confidențialitate.

Cel mai scump hamburger din lume. Sursa Foto: Instagram – @bdevikingo

De ce este cel mai scump hamburger din lume atât de exclusivist

Bosco Castro a declarat că „acest burger nu este un fel de mâncare, ci o experiență de lux extrem”. Rețeta completă este secretă, dar se știe că include trei tipuri de carne considerate printre cele mai bune din lume, o brânză exclusivistă din Europa și un sos pe bază de băuturi fine. Mai mult decât gustul, preparatul reprezintă statut, valoare și inaccesibilitate. Prețul uriaș nu se justifică doar prin ingrediente, ci prin raritatea experienței.

Cum sunt aleși clienții care pot încerca acest scump hamburger

Disponibilitatea financiară nu este suficientă. Cei care își doresc să guste hamburgerul trebuie să răspundă la un chestionar cu întrebări bizare, precum meseria, experiențele de viață, motivația și chiar parfumul preferat. Doar răspunsurile potrivite pot aduce o invitație, iar cea mai apropiată dată pentru servire este februarie 2026. Până atunci, doritorii trebuie să aștepte cu răbdare verdictul echipei lui Bosco Castro, potrivit Corriere della Sera.

De ce nu există recenzii despre hamburger

Pentru a păstra exclusivitatea, clienții trebuie să semneze un acord de confidențialitate. Este interzisă publicarea de recenzii și fotografierea burgerului, cu excepția farfuriei goale. Astfel, paradoxul devine parte din marketing: nimeni nu știe exact ce conține, dar toată lumea își dorește să facă parte din experiență. Bosco Castro, cu peste 1,5 milioane de urmăritori pe Instagram, reușește astfel să transforme un simplu preparat într-un fenomen global.

