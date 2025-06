Cât de sigur este locul 11A din avion pe care a stat supraviețuitorul din India. „În aviație toate locurile sunt standard”

Supraviețuitorul a ocupat locul 11A care a devenit un loc noroc, iar de mulți este considerat a fi cel mai sigur.

Este sau nu locul 11A cel mai sigur din avion

Experții aviatici spun că este doar un mit faptul că locul Locul 11A, în aeronava Boeing 878 Dreamliner, se află în primul rând al casei economice, în spatele cabinei business și aproape de ieșirile de urgență din partea stângă. În momentul impactului, toate partea din stanga față s-a rupt, chiar și zona 11A, unde s-a format un spațiu prin care pasagerul a putut ieși, conform

„Nu, în aviație toate locurile sunt standard. Pasagerul de pe locul 11A putem spune doar că a avut un mare noroc față de ceilalți”, a spus un pilot instructor.

Anchetatorii spun că secțiunea avionului opusă locului 11A, cea care a lovit clădirea, a fost cuprinsă de flăcări instant, iar pasagerii nu au putut supraviețui.

„Trebuie să ai mare noroc”

Un expert în aviație a explicat cum a fost posibil ca singurul supraviețuitor din avion să scape teafăr.

„Din ce am văzut pe flight radar, ultima viteză citită era de 147 de noduri, undeva pe aici, asta înseamnă aproximativ 280, 300 de km pe oră. Trebuie să ai mare noroc. Dacă impactul era frontal, această persoană era clar că nu putea supraviețui, pentru că decelerația gravitațională e imensă. El cumva a fost victimă sau beneficiarul unui cumul de forțe care s-au compus în așa fel încă s-au anulat una pe cealaltă până când șocul a fost supraviețuibil”, a declarat expertul în aviație Cătălin Prunariu.

Supraviețuitorul a explicat de pe patul de spital cum a reușit să scape din infern.

„La început erau flăcări mici, după ce am ieșit a explodat. Nu am sărit, pur și simplu am ieșit din ea, apoi au apărut ambulanțele”, a transmis supraviețuitorul.

Un studiu al Federal Aviation Administration din SUA arată că în cazul unui impact frontal, pasagerii din partea din spate a aeronavelor au mai multe șanse de a supraviețui pentru că forța impactului scade până când ajunge la ei.