Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți

Adrian Teampău
08 dec. 2025, 09:19
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Conflict Sursa foto: captura X
Pacea lui Trump nu a rezistat prea mult între Thailanda și Cambodgia. Tensiunile dintre cele două state au escaladat, în ultimele zile, iar conflictul este pe cale să reizbucnească.

Cât durează pacea lui Trump

Ca și în Gaza, unde continuă conflictul dintre Israel și Hamas, ciocnirile între forțele thailandeze și cambodgiene au reizbucnit. Acest lucru arată că pacea lui Trump, pentru care a revendicat Premiul Nobel nu este de durată. Cele două state, Thailanda și Cambodgia se acuză reciproc pentru declanşarea luptelor, notează AFP.

Un soldat thailandez a fost ucis şi alţi patru au fost răniţi într-un conflict la frontiera cu Cambodgia, conform unui anunț făcut de conducerea armatei. Forţele cambodgiene au atacat armata thailandeză în provincia Ubon Ratchathani. În schimbul de focuri a fost omorât un soldat, iar alți patru au fost răniți, conform unui comunicat al purtătorului de cuvânt al armatei thailandeze, Winthai Suvaree.

Thailanda foloseşte avioane pentru a „lovi ţinte militare” şi pentru a „opri focul de sprijin cambodgian”, a indicat armata thailandeză.

În replică, Ministerul cambodgian al Apărării a afirmat că forţele thailandeze au lansat un atac în provinciile de frontieră Preah Vihear şi Oddar Meanchey luni dimineaţă devreme. Oficialii cambodgieni au dat asigurări că trupele Phnom Penh nu au ripostat.

Oficialii cambodgieni au reclamat focuri de armă

Pacea lui Trump, cu care acesta se laudă în ieșirile publice, nu a rezistat în Asia de Sud-Est. Autorităţile din provincia cambodgiană Oddar Meanchey au raportat focuri de armă în apropierea templelor vechi de secole Tamone Thom şi Ta Krabei. Potrivit sursei citate, sătenii fug pentru a se pune la adăpost.

Armata thailandeză a afirmat că, în cursul nopţii, au fost evacuate peste 35.000 de persoane din zonele de frontieră cu Cambodgia. Cele două state vecine au un diferend vechi privind traseul unor părţi din frontiera lor de 800 de kilometri. Acesta datează din perioada colonială franceză. Zonele disputate adăpostesc mai multe temple.

În iulie, a existat un episod de cinci zile de ostilităţi între Thailanda şi Cambodgia în urma căruia au murit 43 de persoane. La acel moment, au fost evacuate aproximativ 300.000 de persoane.

Pacea luI Trump a durat două luni

Cele două state au semnat un acord de pace la sfârşitul lunii octombrie, la inițiativa lui Donald Trump. Acesta a dat asigurări că cele două state vor opri conflictul după pacea lui Trump.

Acordul a inclus în special eliberarea a 18 prizonieri cambodgieni deţinuţi în Thailanda de mai multe luni. De asemenea, ambele părţi au convenit să-şi retragă armele grele şi să demineze zonele de frontieră.

Thailanda a suspendat implementarea acordului în noiembrie, afirmând că o mină terestră recent amplasată a rănit patru dintre soldaţii săi.

