Catastrofă în transportul de mărfuri: Sute de tiruri așteaptă și câte trei zile să traverseze frontiera dintre Republica Moldova și România

Sunt probleme tot mai mari cu transportul de mărfuri în estul Europei din cauza războiului declanșat de ruși în Ucraina. Cum porturile ucrainene au fost minate de ruși, transportatorii moldoveni și ucraineni sunt nevoiți să caute . Așa se face că punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și Ucraina sunt supraaglomerate, iar șoferii de camioane așteptă și câte trei – patru zile, arată o analiză

„Ucraina a avut mult grâu, dar rușii au furat totul. Transportăm ce a mai rămas”

La punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița staționează peste 100 de tiruri încărcate cu marfă din Ucraina, România, Republica Moldova sau Turcia. Șoferii stau într-o coadă de circa 10 kilometri la o temperatură de 35-40 de grade Celsius.

Dmitrii Gololobov e șofer de TIR de 20 de ani și spune că n-a văzut niciodată . El vine din orașul ucrainean Dnepropetrovsk și stă de trei zile la coadă. Transportă mărfuri de uz casnic spre un depozit din România.

„Porturile sunt închise și toate camioanele, inclusiv cele care transportă grâu, sunt nevoite să meargă prin Republica Moldova. Am colegi care transportă grâu spre porturile din România. Ucraina a avut mult grâu. În special în regiunea Herson. Dar rușii au furat totul. Transportăm acum ce a mai rămas în stocuri. Logistica de transport își revine. La începutul războiului totul staționa. Înainte traversam Moldova și România într-o singură zi. Am trecut frontiera moldo-ucraineană foarte repede, dar aici trebuie să stau să aștept. Acasă mă așteaptă soția și doi copii. Fata e căsătorită iar ginerele acum luptă. Am fost invadați și au vrut nu știu de „cine să ne scape”. Înainte de război trăiam foarte bine. Am fost atacați, dar am demonstrat întregii lumi că putem lupta. Nu știu cât va mai dura, dar sunt sigur că vom învinge”, a povestit Dmitrii, pentru Detsche Welle.

„Tot ce facem noi aici se blochează în vama română”

Iulian Postică, administratorul Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Republica Moldova, a declarat că situația cauzează practic un dezastru logistic pentru operatorii de transport, deoarece 80% din transportul de mărfuri din Republica Moldova se realizează pe cale rutieră.

„Până la începutul războiului, transportul de cereale era efectuat preponderent prin intermediul porturilor de la Dunăre ale Ucrainei. Odată cu blocarea porturilor ucrainene și a circulației pe Marea Neagră, evident că sunt dificultăți foarte mari pentru exportul de cereale. Redirecționarea are loc pe direcția România și Bulgaria. Orice măsură de fluidizare a traficului din Republica Moldova va fi ineficientă, atât timp cât măsurile nu sunt sincronizate cu Problema de bază în prezent este lipsa capacităților umane în România iar noi avem efectul „gâtului de sticlă” – tot ce facem noi aici se blochează în vama română. Deci, este nevoie de a sincroniza capacitatea de operare a vămii moldovenești cu cea românească. Altfel, blocajele doar se vor accentua, mai ales cu începerea sezonului agricol și cu recolta care va trebui transportată atât din Ucraina, cât și Republica Moldova spre România”, a declarat, pentru DW, Iulian Postică.