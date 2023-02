Caz șocant în SUA: trei rapperi au fost găsiți morți, după ce au anulat un concert. „Nu voi uita niciodată și nu mă voi opri niciodată”

Trei rapperi din SUA au fost găsiți morți într-un apartament abandonat, la aproape două săptămâni după ce au anulat un concert. Autoritățile nu au dezvăluit cauza decesului.

În data de 2 februarie, la aproape două săptămâni după ce a început căutarea bărbaților, trupurile neînsuflețite a acestora au fost găsite într-un apartament abandonat din Detroit.

Armani „Marley Whoop” Kelly, în vârstă de 38 de ani, Montoya Givens, în vârstă de 31 de ani, și Dante „B12” Wicker, pentru 21 ianuarie, pe care l-au anulat și ulterior au dispărut. Trupurile neînsuflețite au fost găsite într-un complex de apartamente Highland Park din Detroit.

„Detectivii continuă să investigheze acest incident. Deocamdată, nu am confirmat identitatea vreunei victime din interior și nici un fel de cauză a morții”, a transmis poliția din Michigan pe Twitter, porivit .

Mama lui Givens, Cat Fogle, a confirmat pentru The Detroit News că a fost anunțată de moartea fiului ei de către poliție. „Mi-au spus că au găsit cele trei cadavre. Nu știu ce am de gând să fac, cum îl voi îngropa”, a declarat femeia.

Three rappers who have been missing since canceling a performance in Detroit have been found dead inside a Highland Park apartment, according to law enforcement sources.

