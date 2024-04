Caz șocant într-un magazin din China. Podeaua s-a surpat și o femeia a căzut în gaură (VIDEO)

O femeie din China care se afla la cumpărături a ajuns la spital, după ce sub ea.

Incidentul a avut loc într-un centru comercial din estul Chinei, în timp ce la etajul inferior se realizau lucrări de consolidare, informează

Femeia care făcea cumpărături a care s-a format sub picioarele ei. Cu ea au căzut și rafturile din jur. Podeaua surpată a căzut peste un muncitor care se afla la etajul de sub magazin. Amândoi au ajuns la spital, femeia are mai multe facturi, dar muncitorul are doar câteva răni care nu îi pun viața în pericol.

Shocking footage shows the moment a woman is swallowed up as the floor of a shopping center in the Chinese city of Zhenjiang suddenly collapses.

A construction worker, who was on the floor below at the time of the collapse, and the woman were both trapped but subsequently…

