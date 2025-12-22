B1 Inregistrari!
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of" (VIDEO, FOTO)

Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 20:20
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
Andrew Tate. Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Andrew Tate, fost campion la kickboxing, anchetat în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și viol, a debutat în box la vârsta de 39 de ani. El l-a înfruntat pe actorul și pugilistul american Chase DeMoor, dar a luat bătaie. Ca umilința să fie mai mare, DeMoor a luptat cu niște mănuși roz.

Ce a spus Andrew Tate după ce a luat bătaie

După meci, Tate a spus că urmează să decidă dacă va mai urca în ring: „Trebuie să revăd lupta și să iau o decizie, dar Chase merită victoria. Mă bucur pentru el. E mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci deloc”.

Andrew Tate, ironizat în online

„În următoarele 3-4 săptămâni, Andrew Tate o să mănânce c**** cu paiul”, a scris Julius Constantinescu pe Facebook, remarcând apoi că „e nasol când nu te bați cu femei, of”.

Alte comentarii:

  • „A luat dar a și primit 😂”
  • „Magia Crăciunului!”

