Sport
Andrew Tate, fost campion la kickboxing, anchetat în România și Marea Britanie pentru trafic de persoane și viol, a debutat în box la vârsta de 39 de ani. El l-a înfruntat pe actorul și pugilistul american Chase DeMoor, dar a luat bătaie. Ca umilința să fie mai mare, DeMoor a luptat cu niște mănuși roz.
După meci, Tate a spus că urmează să decidă dacă va mai urca în ring: „Trebuie să revăd lupta și să iau o decizie, dar Chase merită victoria. Mă bucur pentru el. E mai bine să încerci și să pierzi decât să nu încerci deloc”.
„În următoarele 3-4 săptămâni, Andrew Tate o să mănânce c**** cu paiul”, a scris Julius Constantinescu pe Facebook, remarcând apoi că „e nasol când nu te bați cu femei, of”.
Alte comentarii: