Andrew Tate pare că n-a depășit nici acum suferită în ringul de box. Într-un nou mesaj pe X, acesta s-a consolat din nou cu ideea că măcar a încercat.

„Peste 100 de ani, undeva pe noul Pământ, va exista un bărbat care va citi despre mine într-o secțiune de istorie a Skynet-ului. Și asta nu pentru că n-am pierdut niciodată, ci pentru că am încercat mereu!

Celor mai mulți le e atât de frică să trăiască, încât sunt deja morți. Dar nu trebuie să te temi de nimic. Încearcă!”, a scris Andrew Tate, pe rețeaua X.

Cum a pierdut Andrew Tate un meci de box și cum s-a consolat după

Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box la vârsta de 39 de ani. El l-a înfruntat pe actorul și pugilistul american Chase DeMoor, dar a luat bătaie.

După meci, el a scris pe X: „99,9% dintre bărbații de 40 de ani care au 700 de milioane de dolari stau degeaba, cu prostituate. Aș fi putut face același lucru, să vorbesc prostii pe internet, să nu-mi asum niciun risc și să trăiesc liniștit. În interiorul meu știam că sunt prea bătrân pentru asta. Știam că am stat prea mult pe tușă. Dar tocmai de asta trebuia să o fac. Pentru a-mi înfrunta frica. Nu pot trăi înspăimântat. Trebuie să știu că mi-am înfruntat frica. Am pierdut fără drept de apel, Chase este un adevărat campion, un războinic. Sunt mândru de el, merită centura”.