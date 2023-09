Cdor. (r) Sandu Valentin Mateiu, despre explozia din zona Sulina: Nava era în afara apelor noastre teritoriale. A fost lovită în cel mai sensibil punct. Dacă a fost mină marină, a fost una puternică (VIDEO)

Comandor (r) Sandu Valentin Mateiu a vorbit despre din zona Sulina, miercuri, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru, și a explicat că vasul „era în afara celor 12 mile marine care sunt apele noastre teritoriale, în care orice acțiune înseamnă acțiune pe teritoriul României”.

Cdor. (r) Sandu Valentin Mateiu, pe B1 TV despre explozia de la nava din zona Sulina

„Din informațiile pe care le-am primit inclusiv de la dumneavoastră până acum, este vorba despre o navă comercială, un cargo, o navă care transportă mărfuri generale. Poate transporta și cereale, deși de obicei nu are cereale, ele sunt specializate. Este sub pavilion Togo (…). Nava, aici diferă datele, dar se afla undeva la ancoră, la o distanță de 16 mile marine, alte surse sub 25 de mile marine de coastă. Oricum era în afara celor 12 mile marine care sunt apele noastre teritoriale, în care orice acțiune înseamnă acțiune pe teritoriul României”, a declarat Cdor. (r) Sandu Valentin Mateiu.

„Cel mai sensibil punct al unei astfel de navă comercială este sala mașinii (…). În clipa în care o navă este lovită în această zonă, ea este vulnerabilă. Inundarea acestui compartiment, sala mașinilor, transformă nava într-o construcție care plutește inert, fără capacitatea de a genera energie electrică, de a-și ridica ancora, fără capacitatea de a lansa motorul principal, pentru că motorul principal are foarte multe instalații auxiliare, răcire, ungere, combustibil, care imediat pică de vreme ce nu ai energie electrică. De aceea, nava este în clipa de față în situația în care nu își poate asigura funcția de manevrabilitate, nu poate naviga”, a continuat el.

„Explozia a fost foarte mare de vreme ce a generat situația în care nava are afectată întreaga capacitate de a produce energie electrică, adică s-a produs o spărtură mare, s-a inundat compartimentul. O navă, de obicei, un cargo, are două generatoare, chiar trei, dacă îl punem și pe cel de avarie (…). Nava a fost lovită exact în zona cea mai sensibilă”, a adăugat Sandu Valentin Mateiu.

Întrebat dacă este posibil să fi fost vorba despre o mină, comandorul a explicat: „Am văzut ipotezele ridicate, dar oricum a fost o explozie generată din exterior, am înțeles. Sunt cauze externe (…). Explozia putea avea o cauză internă sau o cauză externă, iar cauza externă putea fi un corp exploziv, respectiv, da, putea să fie și o mină. Dacă intrăm în această problemă, ipoteza minei, repet, ipoteza minei marine, a fost o mină marină puternică, pentru că ce am avut noi, ce au deminat marinarii noștri până acum, au fost mine relativ mici, cu încărcătură de până la 20 de kilograme, mine de estuar. Probabil că această mină a fost mult mai mare”.