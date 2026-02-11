Prințul William, moștenitorul tronului britanic, se află într-o vizită de trei zile în Arabia Saudită, cu obiectivul de a consolida relațiile bilaterale preponderent în economie și investiții. Însă vizita sa e umbrită de noile informații despre legăturile dintre unchiul său, fostul prinț Andrew, și prădătorul sexual Jeffrey Epstein.

Prințul William s-a întâlnit cu fotbaliste saudite

După ce marți a fost primit de prințul moștenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, Prințul William s-a întâlnit cu elevele unui centru de antrenament fotbalistic și a lovit mingea pe terenul lor de antrenament. El a discutat cu fotbalistele şi şi-a arătat aptitudinile sportive, dând două goluri.

Prințul William a plantat un pom într-o rezervație naturală

Miercuri, Prințul William a mers într-o rezervație naturală și o fermă durabilă în oaza Al-Ula, din nord-vestul țării. Potrivit , el a plantat acolo un copac, fără să poarte mănuși. „Îmi place să-mi murdăresc mâinile”, a spus William.

Peste 200 de specii sunt cultivate pentru a transforma zona într-un „laborator viu”. Responsabilii deja au plantat peste jumătate de milion de copaci în ultimul an.

Vizita lui Epstein în Arabia Saudită, umbrită de scandalul Epstein

Însă luni, ziua în care prințul William a ajuns în Arabia Saudită, serviciile sale au publicat un scurt comunicat în care subliniau că el şi soţia sa, Kate, sunt „profund îngrijoraţi de dezvăluirile care se succed” în dosarul lui Jeffrey Epstein.

Poliţia din Windsor a anunţat că examinează noi informaţii potrivit cărora Andrew pedofilului, în 2020, documente confidenţiale legate de funcţia sa de emisar special al Regatului Unit însărcinat cu Comerţul, pe care a ocupat-o în perioada 2001-2011.

Amintim că, în octombrie anul trecut, regele Charles a luat de a-i retrage fratelui său mai mic, Andrew, toate titlurile şi de a-l obliga să părăsească reşedinţa domeniului regal Windsor.