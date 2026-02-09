Dosarele Epstein au scos la iveală tot felul de controverse în care au fost implicați importanți oameni de stat și afaceriști din SUA dar și din Europa. Printre vizați de dezvăluiri se află și fostul prinț Andrew, fratele regelui Charles.

Fostul prinț Andrew acuzat de spionaj în dosarele Epstein

Fratele mai mic al regelui Charles, , i-a dezvăluit în 2010 documente comerciale britanice lui , miliardarul pedofil. Informațiile apar în dosarele Epstein, în mai multe e-mailuri date publicității de Reuters. În vârstă de 65 de ani, Andrew i-a transmis lui Jeffrey Epstein informații cu caracter secret la care avea acces în calitate de emisar special al guvernului de la Londra.

El a negat că ar fi făcut ceva ilegal în relația cu miliardarul pedofil. Mai mult, a refuzat să răspundă solicitărilor de comentarii după publicarea, de către , a documentelor.

Cu toate acestea, mesajele arată că Jeffrey Epstein ar fi primit rapoarte cu despre Vietnam, Singapore şi alte ţări vizitate de fratele regelui în calitatea sa oficială de reprezentant al Regatului Unit.

Nici poliția britanică nu a dat curs unei solicitări de comentarii pe acest subiect, din partea Reuters. Jurnaliștii au dorit să știe dacă ar putea fi deschisă o anchetă pe acest subiect. Reprezentanții comerciali au interzis să dezvăluie documente sensibile sau comerciale, conform regulilor privind confidenţialitatea.

Afacerea miliardarului pedofil zguduie politica britanică

În ultimele zece zile, dezvăluirile din dosarele Epstein au afectat clasa conducătorare a Regatului Unit. Premierul britanic Keir Starme, a primit o astfel de lovitură după ce l-a numit pe Peter Mandelson ambasador în Statele Unite. S-a dovedit că acesta avea o relaţie apropiată cu miliardarul american,

La fel ca fostul prinț Andrew, Mandelson i-a transmis aparent lui Epstein documente guvernamentale sensibile în 2009 şi 2010. În prezent, poliția britanică anchetează un presupus abuz în serviciu.

Fostul prinţ Andrew este deja anchetat de poliţişti în urma unor noi afirmaţii despre o femeie pe care, conform unor fişiere, a dus-o în complexul regal Windsor.

Andrew Mountbatten-Windsor este al doilea fiu al reginei Elisabeta. El a fost nevoit să renunţe la toate atribuţiile oficiale de membru al casei regale în 2019. Regele Charles i-a retras în octombrie anul trecut şi titlul de prinţ. De asemenea, săptămâna trecută, s-a mutat din conacul regal în care locuia.