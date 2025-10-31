B1 Inregistrari!
Regele Charles impune măsuri drastice împotriva prințului Andrew. Ce rol va mai avea în monarhia britanică

Iulia Petcu
31 oct. 2025, 08:38
Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce i-au fost retrase titlurile
  2. Unde se va muta Andrew după pierderea reședinței din Windsor
  3. Cum reacționează publicul și liderii politici
  4. Ce urmează pentru familia regală britanică

Casa Regală britanică trece printr-un moment tensionat, după ce regele Charles al III-lea a demarat un proces formal de retragere a tuturor titlurilor și onorurilor fratelui său, prințul Andrew. Decizia, confirmată de Palatul Buckingham, vine pe fondul scandalului ce îl leagă pe Andrew de Jeffrey Epstein și de acuzațiile de agresiune sexuală, intens mediatizate în ultimii ani.

De ce i-au fost retrase titlurile

Regele Charles a decis să rupă complet legăturile instituționale ale fratelui său cu monarhia britanică. În urma anunțului oficial, Andrew nu va mai purta niciun titlu nobil, fiind cunoscut de acum înainte sub numele de Andrew Mountbatten Windsor.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum înainte ca Andrew Mountbatten Windsor. Contractul său de închiriere pentru Royal Lodge i-a oferit până acum protecție legală pentru a continua să locuiască acolo. S-a înaintat acum notificarea oficială pentru predarea contractului și se va muta într-o altă locuință privată”, a transmis Palatul Buckingham.

Procesul include retragerea tuturor rangurilor sale (Prinț, Duce de York, Conte de Inverness și Baron Killyleagh) precum și a titlului de Alteța Sa Regală. În plus, Andrew pierde și două dintre cele mai prestigioase onoruri ale sale: Ordinul Jartierei și Cavaler Mare Cruce al Ordinului Regal Victorian.

Unde se va muta Andrew după pierderea reședinței din Windsor

Odată cu pierderea titlurilor, Andrew va trebui să părăsească Royal Lodge, locuința sa din Windsor. Regele Charles i-a oferit însă o alternativă: o casă privată pe domeniul Sandringham, în Norfolk. Totodată, fostul duce va primi o alocație privată din partea monarhului, pentru a-și acoperi cheltuielile.

Fosta sa soție, Sarah Ferguson, va trebui și ea să părăsească Royal Lodge. Palatul Buckingham a transmis că „aceste măsuri sunt considerate necesare, în ciuda faptului că prințul Andrew continuă să nege acuzațiile aduse împotriva sa”.

Cum reacționează publicul și liderii politici

Scandalul în care este implicat Andrew continuă să zguduie imaginea Casei Regale. Reacțiile au fost puternice, mai ales după moartea Virginiei Giuffre, una dintre victimele lui Jeffrey Epstein. Familia acesteia a declarat pentru BBC: „astăzi, ea declară o victorie” și că „a doborât un prinț britanic cu adevărul și curajul ei extraordinar”.

Liderul conservator Kemi Badenoch a afirmat că decizia regelui a fost „foarte dificilă”, dar a subliniat că este corect ca publicul „să nu tolereze acuzații de abuz sexual”, relatează Libertatea.ro. De asemenea, congresmenul american Suhas Subramanyam a cerut ca Andrew să depună mărturie în fața unei comisii a Congresului SUA privind relațiile sale cu Epstein și Ghislaine Maxwell.

Ce urmează pentru familia regală britanică

Retragerea titlurilor lui Andrew reprezintă o mișcare fără precedent în istoria recentă a monarhiei. Decizia transmite un semnal clar: regele Charles dorește să protejeze imaginea instituției regale, chiar dacă acest lucru implică sancționarea propriului frate. În același timp, cazul readuce în atenție tensiunile interne ale familiei regale și presiunea tot mai mare a opiniei publice pentru transparență și responsabilitate morală în rândul elitei britanice.

