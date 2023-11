Ce a găsit un turist într-un apartament închiriat prin Airbnb: „Mi se pare o încălcare uriașă a vieții private”

Un turist a rămas surprins de ceea ce a găsit într-un apartament închiriat . Majoritatea oamenilor sunt atrași de acest serviciu pentru că pot închiria un apartament întreg la prețuri decente.

Ian Timbrell este unul dintre cei care au avut parte de o după ce a închiriat un apartament prin Airbnb. Deranjat de cele întâmplate, bărbatul a povestit totul pe Internet, pe rețelele de socializare, în încercarea de a trage un semnal de alarmă.

Timbrell, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că a găsit o cameră ascunsă în canapeaua apartamentului pe care l-a închiriat

„ are o cameră web ascunsă care supraveghează întreaga mea ședere. Camere ascunse, absurd. E opt seara și acum trebuie să caut un alt loc unde să stau. Am greșit când am deconectat camera web? Dar asta mi se pare o încălcare uriașă a vieții private. Aș mai adăuga că apartamentul plin de muște. Ce absurd!”, a povestit el.

Pentru că nu s-a simțit în siguranță, bărbatul a fost nevoit să caute o altă cazare care să nu aibă camere ascunse sau muște.

„Am găsit în sfârșit un loc fără camere ascunse și muște. Este timpul să beau un pahar bun de vin și să ma prefac că acel loc tulburător nu a existat niciodată”, a mai spus bărbatul, potrivit .

Ok, normal or weird?

My AirBNB has a webcam watching the whole living room.

Am I wrong to have unplugged it? Seems like a huge invasion of privacy to me!

— Ian Timbrell (@ITimbrell)