Mihai Bobonete, experiență neplăcută cu bona copilului: „Nu putea să mai vorbească, am închis telefonul”

Recent, într-un de pe YouTube, lui Dani Oțil o situație stresantă cu bona, în care s-a panicat pentru că era departe de casă și fără control asupra lucrurilor. După ce au devenit părinți, Bobonete și soția sa au hotărât să meargă la Vama Veche, crezând că micuțul lor era în siguranță.

Mihai Bobonete, situație neplăcută cu bona copilului

„Noi am avut bonă, Ioana o chema și când avea copilul 2 sau 3 ani ne-am decis să facem prima noastră ieșire la Vama Veche și să lăsăm bona cu copilul în weekendul ăla acasă. I-am explicat, i-am dat bani în plus și am plecat vineri la mare. Și na, am ajuns destul de târziu, pe la 21:00 și ne-am schimbat și noi de ieșit și am apucat să beau vreo două pahare. Pe la 21:30, când știam că e ora de băiță, am zis să o las să-și facă treaba și apoi să sun și eu să văd dacă copilul a adormit”, a declarat Bobonete, în cadrul podcastului „DA BRAVO!”.

Actorul a observat ca femeia era beată

Seara, actorul a sunat bona să se asigure că micuțul este bine. A fost surprins când a auzit o voce diferită și propoziții legate cu dificultate. Fără ezitare, Bobonete l-a sunat pe fratele său să verifice situația, scrie .

„Am sunat-o pe bonă să văd ce face copilul. Mi-a răspuns și mi-a zis că „Uite, copilul e bine, se doarme foarte bine, eu mă uit pe Antena 1 la concurs și vreau să-ți spun că Temișan pare că nu îmbătrânește”. Și zic „Alo, dar copilul?”, „Copilul e bine, eu am coborât mai devreme să-mi iau niște apă minerală de la chioșc, dar copilul doarme”. Și o întreb dacă a băut ceva. Și mi-a zis că două pahare înainte de culcare, că tot timpul bea și acasă. Nu putea să mai vorbească, am închis telefonul și norocul meu a fost că Andi venise vinerea aia în București și l-am sunat să meargă urgent acolo.”, a continuat actorul.