Comisarul european pentru buget, Valdis Dombrovskis, a anunțat vineri că instituția nu intenționează să propună înghețarea fondurilor UE (europene) destinate României. Hotărârea reprezintă o confirmare a faptului că executivul european consideră eficiente schimbările fiscale implementate recent de Guvernul Bolojan, în încercarea de a corecta deficitul bugetar ridicat.

În declarația transmisă oficial, Dombrovskis a explicat, potrivit .: „Am furnizat Consiliului ECOFIN evaluarea Comisiei Europene privind acțiunile eficiente pentru cele nouă state membre aflate în Procedura de Deficit Excesiv. Pentru România, am recunoscut măsurile fiscale semnificative adoptate pe parcursul verii. Prin urmare, Comisia nu va propune, în această etapă, suspendarea Fondurilor UE în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică.”.

Cum a ajuns România în pragul suspendării fondurilor UE

Țara noastră se află în procedura de încă din perioada guvernelor Ciucă și Ciolacu, când deficitul a urcat la un nivel record în Uniunea Europeană. În absența unor măsuri urgente, Bruxelles-ul avertiza că România riscă blocarea accesului la o parte din fondurile europene, ceea ce ar fi afectat investiții majore.

Ce măsuri au cântărit cel mai mult în evaluarea Comisiei

Executivul condus de Ilie Bolojan a introdus în vară un pachet de modificări bugetare considerate decisive pentru reducerea dezechilibrelor. Printre cele mai importante se numără:

tăierea unor sporuri acordate angajaților din sectorul public,

majorarea TVA cu două puncte procentuale,

eliminarea numeroaselor scutiri și excepții fiscale care diminuau veniturile la buget.

Aceste măsuri fiscale recunoscute de Comisia Europeană au fost esențiale în detensionarea relației dintre București și Bruxelles și au permis evitarea unui scenariu cu impact major pentru finanțările europene.

Ce urmează pentru România după această decizie

Deși situația se stabilizează, România rămâne sub monitorizare strictă. Comisia va reanaliza periodic datele privind deficitul, iar experții avertizează că relaxarea fiscală este exclusă pe termen scurt. Dacă ritmul de reducere a deficitului încetinește, riscul suspendării fondurilor poate reapărea.

În acest context, măsurile fiscale recunoscute de Comisia Europeană reprezintă doar începutul unui proces mai amplu de echilibrare a bugetului, proces care va influența atât investițiile, cât și direcția economică a țării în următorii ani.