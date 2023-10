Ce opțiuni au românii care sunt în continuare blocați în Israel? Reprezentant operator aerian privat: „Suntem dispuși să zburăm ori de câte ori va fi nevoie și situația de siguranță va permite”

Foarte mulți români sunt în continuare blocați în Israel, în contextul intensificării luptelor dintre forțele israeliene și teroriștii Hamas. Autoritățile israeline nu au decis închiderea granițelor, astfel că românii au în continuare la dispoziție zborurile Tarom sau cele organizate de alte companii speciale pentru ca românii să se întoarcă în țară în siguranță.

Meidan Butnaru, reprezentantul unui operator aerian privat care desfășoară astfel de zboruri a explicat pentru B1 TV că pe aeroport se fac liste suplimentare cu românii care vor să vină în țară.

„Noi în ultimele trei seri am făcut aproape în fiecare seară un zbor cu câte 168 de români. Astăzi facem un zbor împreună cu Ambasada României din Tel Aviv. Am zis că suntem de acord să zburăm și în zilele viitoare dacă va fi nevoie. Nu știu câte persoane au venit și cu ce companii, dar compania pe care o reprezint eu am luat 340 de euro de bilet în condițiile în care venim cu aeronava goală de la București. Costurile sunt rezonabile în condițiile în care un tronson este gol. Suntem dispuși să facem câte zboruri vor fi nevoie ca să scoatem cetățenii români din Israel. La fel am făcut și pentru cetățenii israelieni pe care din România i-am adus în Israel.

Am înțeles de la domnul consul că mai sunt foarte mulți în aeroport. Se fac liste suplimentare să vedem dacă mai trebuie să zburăm și mâine. În paralel mai zboară încă un zbor al altei companii, probabil Tarom. Am văzut că alte companii nu mai fac zboruri, noi o să zburăm cât timp situația va fi permisibilă pentru zbor și sigură pentru pasageri”.

Meidan Butnaru a spus că operatorul pe care îl reprezintă nu face zboruri de linie, ci zboruri speciale:

„Sunt situații de români care au venit la noi în pelerinaje, chiar dacă aveau o altă dată de zbor nu s-au cerut bani suplimentar. Am pus un zbor special pentru ei și i-am adus deja acasă. Alte companii au anulat și atât. Zborul organizat în astă seară este organizat la cererea domnului consul al României din Israel și tot cu dumnealui strângem listele de pasageri să vedem dacă mai este nevoie să mai facem zbor și mâine seară. Suntem dispuși să zburăm ori de câte ori va fi nevoie și situația de siguranță va permite. Nu facem zboruri de linie, dar pentru zboruri speciale la cerere vom face zboruri”.