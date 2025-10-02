Femeile cu operații estetice din Coreea de Nord au intrat în atenția lui Kim Jong Un. Liderul de Phenian a descris impanturile mamare ca „obiceiuri capitaliste” și a anunțat că persoanele care au apelat la astfel de intervenții riscă pedepse dure, inclusiv concentrarea în lagăre de muncă.

Cum justifică Guvernul creșterea numărului de femei cu operații estetice

Mai multe echipe de intervenție au fost trimise în zone centrale, inclusiv , în timpul verii, unde agenți federali în haine civile au fost instruiți să identifice vizual femeile ai căror sâni erau nefiresc de voluptoși și medicii implicați. Persoanele suspectate că ar fi apelat sau ar fi realizat operații estetice riscă să fie supuse unor examinări fizice.

Acțiunea survine după ce Ministerul Securității Sociale a emis o directivă pentru a stopa creșterea numărului de proceduri cosmetice, catalogate drept „acte decadente”.

Creșterea recentă a cererii de operații la sâni, la nivelul feței, mai exact al pleoapelor, sau tatuarea sprâncenelor este rezultatul expunerii femeilor tinere, între 20 și 30 de ani, la „ideologia burgheză”, susține guvernul nord-coreean, potrivit .

Ce a pățit un medic prins că realiza operații estetice

La mijlocul lunii septembrie, un medic care realiza operații ilegale de augentare mamară a fost judecat, în cadrul unui proces public, împreună cu două tinere, foste cliente de-ale sale, ambele având în jur de 20 de ani. Înainte de proces, femeile au fost supuse unor examinări fizice de către membrii Biroului de Securitate.

Se pare că doctorul abandonase facultatea de medicină, iar pentru operațiile de augumentare mamară pe care le realiza la domiciliu, folosea silicon introdus ilegal din . În timpul procesului au fost prezentate probe din anchetă, printre care se numără și siliconul de contrabandă, instrumente medicale și teancuri de bani. Toate obiectele au fost confiscate.

Procurorul a declarat că femeile „au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste putrede”, iar judecătorul a promis „pedeapsă severă” pentru „actul antisocialist”.