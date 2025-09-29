B1 Inregistrari!
Auto

China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie

Ana Maria
29 sept. 2025, 20:32
China schimbă legea. Noi reguli pentru exportul mașinilor electrice. Ce probleme aduce această decizie
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce introduce China licențe pentru exportul mașinilor electrice
  2. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține licența
  3. Există riscul ca exporturile să fie blocate?
  4. Cine ar putea fi cel mai afectat, după noile reguli privind exportul mașinilor electrice
  5. Cum poate folosi China aceste licențe ca instrument politic

De la 1 ianuarie 2026, guvernul din China va solicita producătorilor să obțină licențe pentru exportul mașinilor electrice, potrivit unui anunț comun al patru ministere, inclusiv Ministerul Comerțului.

De ce introduce China licențe pentru exportul mașinilor electrice

Oficial, măsura este justificată prin dorința de a „promova dezvoltarea sănătoasă a comerțului cu vehicule cu sisteme de propulsie alternative”. În realitate, aceasta întărește controlul Beijingului asupra fluxurilor comerciale.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a obține licența

Documentul oficial precizează că noile reguli se aplică tuturor autoturismelor echipate exclusiv cu motoare electrice. Procedura de solicitare se va baza pe cadrul juridic stabilit de „Notificarea din 2012 privind standardizarea suplimentară a secvenței de export a produselor auto și motociclete”. În plus, toate mașinile vor fi supuse unei inspecții vamale stricte, conform catalogului actual al bunurilor de import și export.

Există riscul ca exporturile să fie blocate?

Anunțul a stârnit îngrijorări, fiindcă o măsură similară a fost aplicată în trecut în cazul pământurilor rare, ca răspuns la disputa comercială dintre China și SUA. Atunci, exporturile au fost întârziate din cauza procedurilor birocratice și a modului arbitrar de acordare a licențelor. Acum, aceeași situație se poate repeta și în cazul mașinilor electrice, potrivit site-ului iamsport.ro.

Cine ar putea fi cel mai afectat, după noile reguli privind exportul mașinilor electrice

Noile reguli nu vizează doar producătorii chinezi, care se extind agresiv pe piețele externe, ci și companiile internaționale care produc în China. Volkswagen, de exemplu, asamblează doar în China modelul Cupra Tavascan, iar Tesla exportă din Shanghai atât Model Y, cât și Model 3, livrate inclusiv în Europa.

Cum poate folosi China aceste licențe ca instrument politic

Prin acest sistem, China nu doar că va decide ce producători pot exporta, ci ar putea și diferenția între țările de destinație. Astfel, licențele de export pentru mașinile electrice ar putea deveni o pârghie politică în relațiile internaționale. Doar în august 2025, peste 220.000 de mașini electrice au fost exportate din China, conform datelor CAAM.

