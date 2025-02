Ce spune Kellog după vizita în Ucraina. Declarațiile sale le contrazic pe cele ale lui Trump

Trimisul special al SUA, Keith Kellogg, a fost în vizită în Ucraina unde a discutat pe care l-a descris ca fiind „lider decisiv și curajos al unei țări aflate în război”.

Kellogg a transmis că a purtat discuții „ample și pozitive” legate de un acord privind încetarea războiului, conform

„O zi lungă și intensă cu conducerea de vârf a Ucrainei. Discuții ample și pozitive cu Zelenski, liderul hotărât și curajos al unei țări aflate în război, și cu echipa sa talentată de securitate națională”, a scris Kellogg pe X.

Trimisul special al lui Trump s-a întâlnit cu ministrul ucrainean de Externe, apoi cu Volodimir Zelenski. Dar, Kellogg nu a făcut nicio declarație după acea întâlnire, iar conferința de presă de după discuțiile cu Zelenski a fost anulată. BBC a transmis că SUA a cerut anularea conferinței.

