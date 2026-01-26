B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”

Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”

Selen Osmanoglu
26 ian. 2026, 10:06
Noul ministru al Apărării al Ucrainei: „Obiectivul nostru este să eliminăm 50.000 de soldați ruși pe lună”
Sursa foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. „Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”
  2. Sistemul „Army of Drones” și contabilizarea exactă a pierderilor
  3. Mission Control și extinderea războiului cu drone
  4. Drone interceptoare și reducerea dependenței de China
  5. Țintirea operatorilor ruși și noile unități de asalt
  6. „Să facem războiul imposibil de susținut pentru Rusia”

Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a anunțat public unul dintre cele mai ambițioase și dure obiective strategice ale Kievului: provocarea unor pierderi de până la 50.000 de soldați ruși eliminați lunar. Strategia se bazează pe utilizarea masivă a dronelor, inteligenței artificiale și pe un model de război asimetric, menit să facă conflictul imposibil de susținut pentru Moscova.

„Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”

În cadrul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a declarat că Forțele de Apărare ale Ucrainei au eliminat aproximativ 35.000 de militari ruși în luna precedentă, toate aceste pierderi fiind confirmate prin dovezi video, scrie Adevărul.

„Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună. Dacă ajungem la această cifră, vom vedea ce se întâmplă cu inamicul”, a spus Fedorov.

Ministrul a subliniat că Rusia tratează forța de muncă militară drept consumabilă, însă există deja semnale clare că Kremlinul întâmpină dificultăți serioase în a-și reface pierderile de pe front.

Sistemul „Army of Drones” și contabilizarea exactă a pierderilor

Fedorov a explicat că Ministerul Apărării dispune de date detaliate și verificate privind pierderile rusești datorită sistemului „Army of Drones.Bonus”. Un element-cheie al acestuia este mecanismul ePoints, care permite o evidență precisă a pierderilor provocate inamicului.

„Acest lucru ne oferă o imagine clară asupra unităților și armelor cele mai eficiente, asupra adâncimii pagubelor provocate și asupra pierderilor zilnice ale Kremlinului. Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri”, a declarat ministrul.

El a adăugat că războiul modern nu înseamnă doar lupte directe, ci și management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.

Mission Control și extinderea războiului cu drone

Următorul pas anunțat de Ministerul Apărării este lansarea proiectului Mission Control, un sistem avansat de monitorizare care va permite urmărirea în timp real a dronelor, rutelor de zbor, locațiilor de lansare și eficienței fiecărei misiuni.

Lucrările la acest sistem sunt în desfășurare de aproape doi ani și, după implementarea completă pentru drone, vor fi extinse și la artilerie. Totodată, vor fi compilate statistici detaliate despre echipajele de drone, inclusiv clasamente lunare de performanță și indicatori de eficiență.

Drone interceptoare și reducerea dependenței de China

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare la scară largă, în timp real, în domeniul dronelor interceptoare. Potrivit acestuia, aproximativ 40.000 de astfel de drone urmează să fie livrate armatei chiar în această lună.

În paralel, Ucraina încearcă să reducă dependența de dronele fabricate în China. Sunt deja în testare prototipuri ucrainene echivalente cu drona Mavic, dotate cu aceeași cameră, dar cu o rază de zbor mai mare.

Țintirea operatorilor ruși și noile unități de asalt

O altă prioritate strategică este vânarea directă a operatorilor ruși de drone. Unități specializate sunt deja formate pentru acest tip de misiuni.

„Această experiență există deja. Acum trebuie extinsă”, a spus Fedorov.

Ministrul a anunțat și dezvoltarea unor unități de asalt cu drone, cu structuri de personal și doctrine operaționale complet noi. Unitatea Code 9.2 a demonstrat deja eficiența acestui concept într-o operațiune desfășurată recent la Kupiansk, în regiunea Harkiv.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi mai multe despre ele în curând”, a afirmat el.

„Să facem războiul imposibil de susținut pentru Rusia”

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelenski a stabilit o sarcină clară: creșterea costului războiului pentru Rusia până la un nivel nesustenabil. Strategia include oprirea forțelor ruse în aer și la sol, intensificarea atacurilor asimetrice și cibernetice, precum și presiuni asupra economiei ruse.

„Înțelegem clar deficitul bugetar al Ministerului Apărării pentru acest an. Știm unde se duc banii și unde sunt posibile economii. Avem toată experiența necesară pentru a schimba regulile jocului”, a declarat ministrul.

Tags:
Citește și...
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Externe
Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Externe
Tragedie în Filipine. Un număr de 15 persoane au murit, iar 18 sunt date dispărute în naufragiul unui feribot
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Externe
Accident aviatic tragic în Statele Unite. Un avion privat s-a prăbușit în flăcări. Opt persoane au murit
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Externe
Delcy Rodríguez cere SUA să nu se implice în politica internă a Venezuelei
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Externe
Israelul amână redeschiderea punctului Rafah până la recuperarea ultimului ostatic
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Externe
Miting politic încheiat dramatic în Brazilia. Zeci de simpatizanți ai fostului președinte Bolsonaro loviți de fulger
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Externe
Barack Obama reacționează după incidentul din Minnesota. Fostul președinte reclamă un atac la valorile fundamentale ale Americii
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Externe
Zelenski cere aliaților mai mult sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei. Cum afectează atacurile rusești viața din Kiev
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Externe
Danezii boicotează produsele americane pe fondul tensiunilor cu Washingtonul. Cum au ajuns aplicațiile mobile instrumente de protest
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Externe
Tulburări în centrul orașului Tirana după proteste antiguvernamentale. Unde au avut loc incidentele și ce acuză liderii opoziției (FOTO, VIDEO)
Ultima oră
12:18 - Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu
12:02 - Moarte suspectă în București. O doctoriță a fost găsită moartă în casă
11:50 - Codul Rutier în 2026. Amenzi pentru șoferii care încalcă regulile de transport pentru copiii mici
11:46 - Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram
11:41 - Descoperire macabră în Țara Galilor! Rămășițe umane găsite sub podeaua unei biserici vechi
11:12 - Crima din Cenei, Timiș. Minorul de 13 ani a fost internat de părinți într-un centru neuro-psihiatric (SURSE)
10:58 - Ministrul Muncii nu ține cont de austeritatea lui Bolojan. Florin Manole spune că pensionarii vor primi mai muli bani anul ăsta (VIDEO)
10:41 - Nivelul violenței crește în Mexic. Atac armat pe terenul de fotbal. Autoritățile au numărat 11 morți
10:41 - Furtună de iarnă în SUA! Peste 11.000 de zboruri au fost anulate
10:38 - PSD e decis să scape de Ilie Bolojan de la vârful Guvernului. Val de jigniri la adresa premierului. „Un lăutar care cântă fals”