Noul ministru al Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov, a anunțat public unul dintre cele mai ambițioase și dure obiective strategice ale Kievului: provocarea unor pierderi de până la 50.000 de soldați ruși eliminați lunar. Strategia se bazează pe utilizarea masivă a dronelor, inteligenței artificiale și pe un model de război asimetric, menit să facă conflictul imposibil de susținut pentru Moscova.

„Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună”

În cadrul unei întâlniri neoficiale cu jurnaliștii, Fedorov a declarat că Forțele de Apărare ale Ucrainei au eliminat aproximativ 35.000 de militari ruși în luna precedentă, toate aceste pierderi fiind confirmate prin dovezi video, scrie Adevărul.

„Obiectivul strategic este să ucidem 50.000 de ruși pe lună. Dacă ajungem la această cifră, vom vedea ce se întâmplă cu inamicul”, a spus Fedorov.

Ministrul a subliniat că Rusia tratează forța de muncă militară drept consumabilă, însă există deja semnale clare că Kremlinul întâmpină dificultăți serioase în a-și reface pierderile de pe front.

Sistemul „Army of Drones” și contabilizarea exactă a pierderilor

Fedorov a explicat că Ministerul Apărării dispune de date detaliate și verificate privind pierderile rusești datorită sistemului „Army of Drones.Bonus”. Un element-cheie al acestuia este mecanismul ePoints, care permite o evidență precisă a pierderilor provocate inamicului.

„Acest lucru ne oferă o imagine clară asupra unităților și armelor cele mai eficiente, asupra adâncimii pagubelor provocate și asupra pierderilor zilnice ale Kremlinului. Cunoaștem războiul de pe câmpul de luptă, nu din birouri”, a declarat ministrul.

El a adăugat că războiul modern nu înseamnă doar lupte directe, ci și management, logistică, aprovizionare și război cognitiv.

Mission Control și extinderea războiului cu drone

Următorul pas anunțat de Ministerul Apărării este lansarea proiectului Mission Control, un sistem avansat de monitorizare care va permite urmărirea în timp real a dronelor, rutelor de zbor, locațiilor de lansare și eficienței fiecărei misiuni.

Lucrările la acest sistem sunt în desfășurare de aproape doi ani și, după implementarea completă pentru drone, vor fi extinse și la artilerie. Totodată, vor fi compilate statistici detaliate despre echipajele de drone, inclusiv clasamente lunare de performanță și indicatori de eficiență.

Drone interceptoare și reducerea dependenței de China

Fedorov a reamintit că Ucraina a fost prima țară care a lansat cercetare și dezvoltare la scară largă, în timp real, în domeniul dronelor interceptoare. Potrivit acestuia, aproximativ 40.000 de astfel de drone urmează să fie livrate armatei chiar în această lună.

În paralel, Ucraina încearcă să reducă dependența de dronele fabricate în China. Sunt deja în testare prototipuri ucrainene echivalente cu drona Mavic, dotate cu aceeași cameră, dar cu o rază de zbor mai mare.

Țintirea operatorilor ruși și noile unități de asalt

O altă prioritate strategică este vânarea directă a operatorilor ruși de drone. Unități specializate sunt deja formate pentru acest tip de misiuni.

„Această experiență există deja. Acum trebuie extinsă”, a spus Fedorov.

Ministrul a anunțat și dezvoltarea unor unități de asalt cu drone, cu structuri de personal și doctrine operaționale complet noi. Unitatea Code 9.2 a demonstrat deja eficiența acestui concept într-o operațiune desfășurată recent la Kupiansk, în regiunea Harkiv.

„Viitorul aparține unităților de asalt cu drone. Veți auzi mai multe despre ele în curând”, a afirmat el.

„Să facem războiul imposibil de susținut pentru Rusia”

Fedorov a subliniat că președintele Volodimir Zelenski a stabilit o sarcină clară: creșterea costului războiului pentru Rusia până la un nivel nesustenabil. Strategia include oprirea forțelor ruse în aer și la sol, intensificarea atacurilor asimetrice și cibernetice, precum și presiuni asupra economiei ruse.

„Înțelegem clar deficitul bugetar al Ministerului Apărării pentru acest an. Știm unde se duc banii și unde sunt posibile economii. Avem toată experiența necesară pentru a schimba regulile jocului”, a declarat ministrul.