Secretarul american al Apărării a pus piciorul în prag. Marți, în timpul unei adunări din Quantico, Virginia, Pete Hegseth a spus ofițerilor superiori ai armatei americane că nu mai acceptă „generali și amirali grași”, or soldați supraponderali.

Ce noi teste vor trebui să susțină soldații americani

a vorbit despre necesitatea respectării de către membrii armatei a unor standarde de pregătire fizică. Astfel, fiecare persoană, indiferent de grad, va trebui să susțină de două ori pe an un examen de pregătire fizică și să îndeplinească cerințele de înălțime și .

„Fiecare membru al forțelor armate, indiferent de grad, este obligat să susțină un test de pregătire fizică de două ori pe an, precum și să îndeplinească cerințele de înălțime și greutate de două ori pe an, în fiecare an de serviciu”, a declarat ministrul Apărării, potrivit .

„Sincer, este obositor să privești formațiunile de luptă, sau de fapt orice formațiune, și să vezi trupe grase”, a declarat ministrul american al Apărării. „De asemenea, este complet inacceptabil să vezi generali și amirali grași pe holurile Pentagonului. Este urât și nu ne reprezintă”, a adăugat Hegseth.

Pete Hegseth cere eliminarea diferențelor de sex în armata americană

Anterior adunării de la baza militară din Quantico, Pete Hegseth a declarat că armata americană va solicita tuturor celor în aflați în activitate să îndeplinească „cel mai înalt standard masculin” la testul de aptitudini fizice. Prin urmare, ministrul american al Apărării încurajează eliminarea baremelor de evaluare diferite pentru bărbați și femei.

„Nu vreau ca fiul meu să servească alături de trupe care nu sunt în formă, într-o unitate de luptă cu femei care nu pot îndeplini aceleași standarde fizice ca bărbații sau alături de trupe care nu sunt pe deplin competente în folosirea armele”, a spus Hegseth. „Standardele trebuie să fie neutre din punct de vedere al genului și înalte”.

Care este obiectivul lui Pete Hegseth

Hegseth a subliniat în repetate rânduri că noile cerințe pe care trebuie să le îndeplinească soldații americani au rolul de a le reda „ethosul de războinici” trupelor americane.

Ministrul american al Apărării a fost filmat de mai multe ori antrenându-se cu membri ai serviciului militar în baze din întreaga lume.

„Totul începe cu condiția fizică și aspectul fizic. Dacă secretarul de Război poate face antrenament fizic regulat și intens, la fel poate face și fiecare membru al forțelor noastre comune”, a spus el, referindu-se la el însuși.