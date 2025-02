Ce titlul va avea Camilla după moartea regelui Charles. Planul monarhului

După anunțul privind starea gravă de sănătate a , mulți se întreabă ce se va întâmpla cu regina Camilla după ce monarhul va muri. Dar, acesta s-a ocupat de acest plan și își dorește să își protejeze în continuare soția.

Regele Charles, grav bolnav

suferă de cancer, veste pe care a primit-o cu un an și jumătate în urmă. În ciuda tratamentelor pe care le-a urmat, starea lui de sănătate s-a agravat, iar medicii au anunțat și cât mai are de trăit. Aceștia au estimat că ar mai avea de trăit maxim un an, conform

Regele Charles urmează un tratament complex împotriva cancerului. Reușește să își îndeplinească îndatoririle regale, doar că mai greu. După ce el va muri, pe tron va urca prințul William, iar Kate Middleton va deveni regină.

Deși regele Charles vrea să îi ofere soției sale un viitor sigur după decesul său, totul va depinde de William care va avea responsanbilitatea de a redistribui titlurile, patronajele și fondurile alocate Camillei. Este posibil că prințul William să nu o excludă din familia regală, dar va rămâne de văzut câte beneficii îi va lăsa.

Ce titlul ar urma să aibă Camilla

În ultimele zile ale reginei Elisabeta a II-a, ea a decis să îi ofere Camillei rolul de regină și nu doar de consoartă regală. Dar, după ce regele Charles va muri soția sa va avea alt titlu. Camilla ar putea deveni „Regina văduvă”, având în continuare un rol important în cadrul familiei regale.

Chiar dacă regina Camilla a fost criticată de britanici, ea a devenit o persoană nelipsită din familia regală britanică. Prințul William a înțeles cât de importantă este ea pentru tatăl său, dar Harry nu vrea să accepte acest lucru și o vede ca pe o impostoare.