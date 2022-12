Cel puțin 17 morți și zeci de răniți din cauza ninsorilor abundente din Japonia (VIDEO)

Ninsorile abundente din Japonia au provocat moartea a 17 persoane și au rănit alte peste 90, lăsând sute de locuințe fără curent electric, au anunțat oficialii din zona de gestionare a dezastrelor, potrivit .

Multe dintre decese au fost cauzate de căderea oamenilor de pe acoperișuri sau de îngroparea lor sub grămezile de zăpadă care alunecă de pe locuințe.

Începând de săptămâna trecută, în regiunile nordice ale Japoniei au fost înregistrate ninsori masive, care au blocat autovehicule pe autostrăzi, au întârziat servicii de livrare și au provocat 11 morți doar până sâmbătă. Ninsorile din weekend au dus bilanțul 17 decese și 93 de răniți, până luni dimineață, spune agenția niponă de gestionare a dezastrelor.

Heavy snow across Japan has killed 17 people and left thousands of homes without power.

Many of those who died fell while removing snow from roofs, or were buried underneath thick piles of snow sliding off rooftops.

— Sky News (@SkyNews)