Cel puțin 31 de morți după un atac israelian asupra unei tabere de refugiați din Gaza

Israelul a bombardat duminică o tabără de refugiați din Fâșia Gaza, provocând moartea a cel puțin 31 de persoane. Lovitura vine la doar o zi după ce alte 64 de palestinieni au fost uciși în atacuri aeriene și terestre. Atacul de astăzi a vizat o casă din tabăra de refugiați Nuseirat, unde salvatorii continuă să caute persoane dispărute, temându-se că acestea ar putea fi prinse sub dărâmături, scrie

An Israeli strike targeting a house in Nuseirat refugee camp has killed at least 31 people a day after at least 64 Palestinians were killed in intensified Israeli air and ground attacks across Gaza.

— Emanuel Quashie (@emanuel_quashie)