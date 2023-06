Cele mai recente gafe ale președintelui american. New York Post: Biden trebuie salvat de el însuși

Cu o săptămână în urmă, președintele Biden a încheiat un discurs despre controlul armelor cu cuvintele: „Dumnezeu să o salveze pe regină!”. „Biden îl îndemna pe Dumnezeu să salveze o femeie care a murit în urmă cu nouă luni, regina Elisabeta a II-a”, scrie . Și asta deși președintele american a zburat peste Atlantic pentru a participa la funeraliile reginei și a formulat o serie de declarații de condoleanțe pentru familia acesteia.

Dar aceasta nu e chiar atât de gravă pe cât a fost declarația pe care a făcut-o imediat după întâlnirea lui , după mai multe discuții dintre cei doi în care SUA și China au încercat să strângă (pe cât posibil) relațiile deteriorate dintre cele două țări. La doar o zi distanță, .

Noile gafe ale președintelui Statelor Unite, Joe Biden, cu ocazia vizitei la Washington a premierului indian, Narendra Modi au stârnit din nou întrebări în legătură cu candidatura lui pentru un nou mandat de președinte.

Înainte de a se întâlni la Casa Albă, cei doi lideri au stat în fața fotografilor și a reporterilor, ascultând imnurile lor naționale.

Inițial, președintele american și-a ridicat mâna, ducându-și-o la inimă, apoi a coborât-o din nou, realizând că orchestra cântă imnul național indian, în loc de cel american.

Gurile rele spun că, la finalul evenimentului, Joe Biden, a comis o altă mare gafă: el l-a luat de mână pe Naredra Modi și nu pe Jill Biden, care se afla lângă el. Prima Doamnă a SUA și-a dat seama că soțul ei a gafat și a fugit repede pentru a-l lua de cealaltă mână pe Modi.

Biden refused to let go of the hand of the Prime Minister of India, which put his wife Jill in a difficult position.

— Sprinter (@Sprinter99880)