Acasa » Externe » Conflict diplomatic între Franța și SUA. Cuscrul lui Trump a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului de Externe din Paris

Adrian Teampău
23 feb. 2026, 22:59
Charles Kushner Sursa foto: b1.ro
Cuprins
  1. Ambasadorul SUA la Paris a refuzat convocarea oficială
  2. Mesaj pentru ambasadorul Kushner
  3. Ambasadorul SUA la Paris convocat pentru explicații

Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, a refuzat să dea curs unei convocări a Ministerului francez de Externe. El a fost chemat pentru clarificări, în urma comentariilor administraţiei Trump privind moartea unui student de extremă dreapta.

Ambasadorul SUA la Paris a refuzat convocarea oficială

Charles Kushner, cuscrul lui Donald Trump, este un personaj controversat. Dezvoltator imobiliar, a fost condamnat în 2005 la doi ani de închisoare federală după ce și-a recunoscut vinovăția într-un dosar de evaziune fiscală, finanțarea ilegală a campaniilor și manipularea martorilor. El a fost grațiat de Donald Trump în decembrie 2020, iar în 2025 a fost numit ambasador în Franța.

Charles Kushner, „nu s-a prezentat” luni seară la o convocare a Ministerului francez de Externe în urma comentariilor administraţiei lui Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta, şi-a exprimat regretul Quai d’Orsay, relatează AFP.

Mesaj pentru ambasadorul Kushner

Ministerul de Externe a mai transmis în mesajul care îl visează pe ambasadorul SUA, că acesta ar trebui să-și schimbe atitudinea și să se prezinte la Quai d’Orsay. Astfel, avertizează partea franceză, s-ar putea aplana „momentele iritante” care pot apărea între cele două țări.

„Rămâne foarte posibil ca ambasadorul Charles Kushner să îşi exercite misiunea şi să se prezinte la Quai d’Orsay, astfel încât să putem avea schimburile diplomatice necesare pentru a aplana momentele iritante care, inevitabil, pot apărea într-o prietenie veche de 250 de ani”, a precizat ministerul.

Un tânăr de 23 de ani, Quentin Deranque, militant de extremă dreapta, a murit în urma unei bătăi primite în 12 februarie la Lyon. El a fost atacat de un grup de cel puţin şase persoane cu cagule, membri ai extremei stângi. În acest context, administrația Trump a denunțat incidentul și a cerut condamnarea celor responsabili.

„Când decizi să ucizi oameni pentru opiniile lor în loc să-i convingi, te plasezi în afara civilizației”, a spus subsecretarul de stat pentru diplomație publică, Sarah Rogers, precizând că incidentul este monitorizat „cu atenție”.

Ambasadorul SUA la Paris convocat pentru explicații

Charles Kushner, ambasadorul SUA la Paris, a fost convocat de Ministerul francez de Externe în urma acestor declarații. Anunțul a fost făcut de Jean Noël Barrot, ministrul de Externe al Franței.

„Îl vom convoca pe ambasadorul Statelor Unite în Franța, întrucât ambasada SUA în Franța a comentat această tragedie care privește comunitatea națională. Respingem orice exploatare a acestei tragedii în scopuri politice. Franța nu are lecții de învățat în ceea ce privește violența, în special de la comunitatea internațională reacționară”, a declarat șeful diplomației franceze, citat de Le Figaro.

Moartea activistului de extremă dreaptă a generat și reacția Giorgiei Meloni, premierul Italiei, de asemenea, reprezentantă a unei coaliții de exremă dreapta. Comentariile acesteia au atras replica președintelui francez Emmanuel Macron, care i-a cerut să înceteze „comentariile privind ceea ce se întâmplă în alte țări”.

