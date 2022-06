China susține că a descoperit semnale de la o civilizație extraterestră

Oamenii de știință din China au anunțat că Sky Eye, radiotelescopul gigant de 180 de milioane de dolari din regiunea Guizhou, a înregistrat o serie de semnale care ar putea proveni de la o , informează The Daily Mail.

Sky Eye, un telescop cu diametrul de 500 de metri, cu sediul în provincia Guizhou din China, a detectat semnale electromagnetice neobișnuite despre care oamenii de știință susțin că ar putea avea origini extraterestre.

Informația a fost dezvăluită într-un raport al Science and Technology Daily, ziarul oficial al Ministerului Chinei pentru Știință și Tehnologie, cu sediul la Beijing, dar articolul a fost șters la scurt timp, notează .

Semnalele electromagnetice cu bandă îngustă detectate de Sky Eye, cel mai mare radiotelescop din lume, diferă de cele înregistrate anterior, iar cercetătorii le investighează în continuare, anunță Zhang Tonjie, cercetător șef al unei din care fac parte experți de la Universitatea din Beijing, Observatorul Astronomic Național al Academiei Chineze de Științe și Universitatea din California, Berkeley.

ALERT 🚨 China says its giant Sky Eye telescope may have picked up signs of alien civilizations, according to a report by the state-backed Science and Technology Daily, which then appeared to have deleted the report and posts about the discovery

