China trimite pentru prima dată un astronaut civil în spaţiu / Cine este și ce rol va avea în cadrul misiunii

China a trimis, marţi, spre staţia sa spaţială Tiangong trei astronauţi. Pentru prima oară, din echipaj face parte și un civil, relatează Gândul.ro.

Lansarea de marţi reprezintă un moment important pentru gigantul asiatic, care şi-a reafirmat luni dorinţa de a trimite un chinez pe Lună până în 2030, marele obiectiv al unui program spaţial ce avansează cu regularitate de câteva decenii, scrie sursa citată.

Cei trei astronauţi care participă la misiunea Shenzhou-16 au fost lansaţi la bordul unei rachete Long March 2F la ora locală 09:31 (01:31 GMT) de la centrul de lansări spaţiale din Jiuquan, în deşertul Gobi, potrivit jurnaliştilor de la AFP prezenţi la faţa locului.

Lansarea a fost „un succes total” şi „astronauţii se află într-o formă bună”, a declarat Zou Lipeng, directorul centrului de lansări.

Gui Haichao, primul civil chinez ajuns în spaţiu, este specialist în ştiinţe spaţiale şi în inginerie spaţială, iar rolul său în misiune este de a gestiona în special experimentele desfăşurate la bordul staţiei orbitale. El nu provine din rândul forţelor armate ale Chinei, aşa cum s-a întâmplat sistematic până acum cu ceilalţi astronauţi chinezi.

So Dr. Gui Haichao has been selected as China’s first rocket scientist turned astronaut and will fly the Shenzhou 16 mission to the Tiangong space station along with two other astronauts. He is my college classmate, no cap.

— Manju Baturu (@Xongkuro)