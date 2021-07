Comisia Europeană a suspendat aprobarea planului de redresare și reziliență al Ungariei, trimis de Guvernul lui Viktor Orbán

Comisia Europeană ar fi suspendat aprobarea planului de redresare și reziliență al Ungariei, trimis de Guvernul lui Viktor Orbán, anunță într-un mesaj publicat pe Twitter Dacian Cioloș, în calitate de lider al grupului Renew Europe.

Decizia Comisiei Europene are loc în contextul în care europarlamentari din patru grupuri politice au solicitat șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o scrisoare transmisă joi, să nu aprobe Planul de redresare și reziliență al Guvernului Viktor Orban, susținând că în Ungaria are loc o deteriorare continuă a statului de drept.

Cei șapte semnatari, Damian Boeselager și Gwendoline Delbos-Corfield (Verzii), Eider Gardiazabal Rubial și Bettina Vollath (S&D), Ramona Strugariu (Renew), Malin Björk și Dimítrios Papadimoúlis (Stânga), susțin că este necesară „o vigilență suplimentară” din partea Comisiei Europene atunci când evaluează planul propus de Ungaria.

În scrisoare, europarlamentarii Renew propun ca, mai întâi, Viktor Orbán să acorde Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) acces la lista beneficiarilor finali ai banilor din Planul de redresare și reziliență.

O altă propunerea vizează ca persoanele și entitățile cu istoric de nereguli financiare „grave” sau de conflicte de interese să nu poată primi fonduri prin Planul de redresare.

Commission suspends the approval of Orbán’s recovery plan. Good. @RenewEurope asked for this last week. Why? Because today we have no guarantees the money will go to honest and deserving Hungarians — and not just Orbán’s cronies.

See the three guarantees we demanded of Orbán. pic.twitter.com/gNXrCnUUze

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) July 7, 2021