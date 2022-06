Condiția lui Vladimir Putin pentru a nu recurge la un atac cu arma nucleară

Președintele rus Vladimir Putin este pregătit să recurgă la folosirea armelor nucleare, ”dacă este necesar” pentru a apăra Rusia, a declarat liderul de la Kremlin.

‘Nu suntem o ameninţare, dar toţi trebuie să ştie ce avem noi şi ce vom folosi dacă este necesar pentru apărarea suveranităţii noastre”, a spus Putin în timpul Forumului economic de la Sankt Petersburg, potrivit , care citează agenția TASS.

El a catalogat drept ”iresponsabile” declaraţiile unor oficiali occidentali conform cărora Rusia ameninţă omenirea cu armele sale nucleare.

”Am auzit acest tip de retorică. Noi să rămânem tăcuţi? Răspundem aşa cum trebuie. Dar imediat ce răspundem ei se prevalează de asta şi spun: Rusia este o ameninţare”, a remarcat preşedintele rus.

Putin says Russia ready to use nuclear weapons in case of „threat to sovereignty”

— Chris PIlz (@chrispilz)