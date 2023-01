Conducta de gaz care leagă Lituania şi Letonia a fost afectată de o explozie. Flăcările s-au ridicat la o înălţime de 50 de metri (VIDEO)

Conducta de gaz care face legătura între Lituania și Letonia a fost avariată vineri în urma unei explozii, fără a provoca victime, a transmis operatorul lituanian de transport de gaze Amber Grid, informează Reuters, citată de .

Imagini video difuzate de postul public de televiziune lituanian LRT arată un incendiu care se manifestă la locul exploziei, în regiunea Panevezys din nordul Lituaniei.

💥🔥🛢🇱🇹🇱🇻Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia

Public broadcaster LRT reports that the entire town of Pasvalys, located in northern Lithuania, has evacuated due to the situation.

— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics)