Conflict deschis între Volodimir Zelenski și Viktor Orban. Miza disputei, ajutorul financiar acordat de UE pentru Ucraina

Adrian Teampău
05 mart. 2026, 19:25
Sursa foto:: Hepta - Zuma Press / POU

Volodimir Zelenski îl ameninţă, mai mult sau mai puțin voalat pe Viktor Orban în cazul în care nu deblochează ajutorul financiar al UE, pentru țara sa. El spune că va trimite adresa premierului pro-rus de la Budapesta soldaților ucraineni.

Volodimir Zelenski, mesaj pentru Viktor Orban

Încă de la începutul războiului din Ucraina, Viktor Orban, premierul iliberal de la Budapesta s-a poziționat împotriva Kievului și în favoarea revendicărilor teritoriale ale Rusiei. Ori de câte ori i-a stat în putere, politicianul pro-rus, susținut, în România de UDMR, partid aflat la guvernare, s-a declarat împotriva ajutorării Ucrainei, fie cu bani fie cu armament. Orban are, de mai mulți ani, o poziție vădit anti-europeană și anti-democratică.

În acest preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a ameninţat pe Viktor Orban voalat, cu o acţiune militară dacă aceasta din urmă nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de Orban ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l cheme şi să vorbească cu el în limba lor”, a spus Zelenski la Kiev.

El a continuat întrebându-se retoric dacă, în condițiile în care rușii ucid cetățeni ucraineni, ar trebui să să dea petrol aliatului acestora, Viktor Orban ca să-l ajute să câștige alegerile.

Disputa pornită de la conducta Drujba

Înainte de această declarație, Volodimir Zelenski a susţinut că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate. Președintele Ucrainei a recunoscut că și-ar dori ca această conductă să nu mai funcționeze.

Ungaria şi Slovacia au ajuns să-și folosească rezervele strategice de petrol după ce, din 27 ianuarie, tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit. Ucrainenii au declarat că aceasta a fost avariată într-un atac rusesc cu drone. Președintele Zelenski a spus că reparaţiile necesită timp.

Pe de altă parte, Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico au folosit incidentul propagandistic, acuzând Ucraina menţine conducta blocată. Ei denunță o acțiune de şantaj politic împotriva lor pentru că și-au declarat sprijinul față de Rusia. Mai mult, Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca formă de represalii, Ungaria a oprit livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina. Totodată s-a folosit de acest pretext pentru a justifica blocarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei. De asemenea, s-a opus unui împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

Volodimir Zelenski, susținut de liderii europeni

Liderii europeni au convenit în decembrie asupra acestui împrumut, finanţat prin emiterea de datorie comună a UE pentru Ucraina condusă de Volodimir Zelenski. Ucraina ar urma să-l ramburseze după ce Rusia i-ar plăti ipotetice „reparaţii de război”. Acest credit ar urma să fie garantat de bugetul UE, adică de statele membre.

Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului. Cele trei state au amenințat că ar putea bloca o decizie prin veto.

Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

