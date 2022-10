Confuzii după ce FSB a publicat imagini cu camionul care ar fi provocat explozia de pe Podul lui Putin. Într-una din poze are mai puține roți

Apar tot mai multe confuzii după ce FSB a publicat miercuri imagini menite să dovedească implicarea serviciilor secrete ucrainene în explozia de la Podul Crimeei.

Autoritățile ruse susțin că explozia ar fi fost provocată de un camion încărcat cu explozibili, în urma unei acțiuni puse la cale de serviciile speciale ucrainene.

Între imaginile furnizate, în care camionul-țintă este filmat cu dispozitive diferite, apar însă nepotriviri: în unele cadre are mai multe roți decât în altele.

FSB a publicat inclusiv imagini video și statice din dosarul deschis după explozia de sâmbătă. În aceste imagini apar atât o parte dintre suspecții indicați de FSB, cât și camionul în care s-ar fi aflat încărcătura explozivă care a avariat podul peste strâmtoarea Kerci.

The FSB announced that it had detained eight suspects in the bombing case, reports Meduza.

The authorities blame Kirill Budanov, head of the Main Intelligence Directorate of the Defense Ministry for the attack.

