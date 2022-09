Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, despre când se va termina războiul din Ucraina: „Acest lucru va demoraliza complet tot ce a mai rămas din Rusia”

Consilierul prezidențial ucrainean susține că soarta războiului stă în gradul de înarmare a Ucrainei și că, dacă ucrainenii vor cuceri oricare din orașele Lugansk sau Donețk, armata rusă se va demoraliza complet și se va prăbuși, notează digi24.ro.

Potrivit consilierului prezidențial de la Kiev, din acel moment, războiul se va termina în termen de câteva luni.

„Acum, când vorbim despre când s-ar putea termina războiul, prima componentă este numărul vehiculelor de luptă și numărul de proiectile. A doua componentă este căderea oricăruia dintre aceste două orașe: (controlate în prezent de ruși – n.r.).

Acest lucru va demoraliza complet tot ce a mai rămas din Rusia, tot de ce se mai agață și, într-un final, se va prăbuși. Iar apoi, după căderea Luganskului sau a Donețkului, vă pot spune că în trei luni, trei luni și jumătate, în sfârșit, cu teritoriile Ucrainei complet eliberate, în interiorul granițelor recunoscute internațional în 1991”, a declarat consilierul prezidențial Mihailo Podoliak într-un mesaj video, potrivit

Zelensky’s Advisor, Mykhailo Podolyak, voices an opinion that the war will end within 3 – 3.5 months after the fall of either Donetsk and Luhansk, which will lead to complete demoralisation of the RF. The whole territory of Ukraine as of 1991 will be liberated.

— Dmitri (@wartranslated)